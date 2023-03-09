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إطلاق فيلم روسي كوميدي في دور العرض المصرية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 02:16 مساء
إطلاق فيلم روسي كوميدي في دور العرض المصرية (فيديو)
إطلاق فيلم روسي كوميدي في دور العرض المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)
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انطلق في دور العرض المصرية، الأربعاء، الفيلم الروسي الكوميدي «تشيبي: ماي فلافي فريند تشيبوراشك»، ويتولى توزيعه في دور العرض المصرية «فور ستار فيلمز».

محبو أفلام المغامرات التي تدور حول حيوانات خيالية على موعد مع مغامرة جديدة في فيلم «تشيبي» المُقتبس من كتاب الأطفال «Gena the Crocodile and His Friends» الذي صدر في الستينيات، وهو من تأليف الروسي إدوارد أوسبنسكي، وفقا لبيان.

تدور أحداث الفيلم حول ظهور مخلوق كوميدي خيالي أشبه بحيوان صغير لطيف الشكل ذي ذيل صغير وآذان ضخمة ومخالب متوسطة الطول يسمى (CHEBURASHKA)، هذا الكائن المُحب للبرتقال يظهر في بلدة ساحلية هادئة، ويبدأ مغامرة لطيفة يجد فيها أصدقاء ومنزلًا واسمًا.

جاء الإعلان الرسمي للفيلم كاشفا عن رحلة هذا الحيوان الصغير، الذي يصادق البشر ويقوم بأشياء تبدو غريبة مثل قيامه بلعب الشطرنج، وأصبح هذا الحيوان بحوزة أحد الأشخاص الذي تبنى رعايته لنرى العديد من الأحداث والمغامرات التي تنتهي برغبة العديد من الأشخاص الآخرين في اقتناء هذا الحيوان الصغير المثير.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم السينما الروسية، منهم أولجا كوزمينا التي تؤدي صوت الحيوان (CHEBURASHKA)، بالإضافة إلى سيرجي جارماش وأرتيوم بيستروف وفيودور دوبرونرافوف، وهو من إخراج الروسي ديميتري دياتشينكو.

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