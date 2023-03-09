وفاة المغني الفرنسي مارسيل أمون عن 93 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، الأربعاء، عن 93 عاما المغني الفرنسي مارسيل أمون، على ما أفاد بيان تلقته وكالة «فرانس برس»، أصدرته عائلة الفنان الذي اشتهر عدد من أغنياته من بينها «بلو، بلان، بلون» (Bleu, blanc, blond).

وتعود بدايات بروز أمون المولود في الأول من أبريل 1929 (واسمه الأصلي مارسيل ميرامون) إلى خمسينيات القرن العشرين.

وحصلت أسطوانته الأولى العام 1956 على الجائزة الكبرى لأكاديمية شارل كرو، لكنّ ذروة مسيرته كانت نيله الأسطوانة الذهبية العام 1971 عن «لامور سا باس لو تان» (amour ça passe le temps). وتوالت إنجازاته في السبعينات ومن بينها حفلة حققت نجاحا واسعا على مسرح «أولمبيا» الشهير، وبرنامج تلفزيوني ترافقه فيه مجموعة راقصات.

وخاص غمار المسرح الغنائي العام 1975، من خلال عمل قوبل باستحسان النقاد، لكنّ إقبال الجمهور عليه كان محدودا.

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كذلك كانت لمارسيل أمون تجربة في التمثيل، إذ تولى مثلا دورا ثانويا إلى جانب بريجيت باردو في فيلم «لا مارييه إيتيه ترو بيل» (La mariée était trop belle) العام 1956، لكنّ مسيرته السينمائية بقيت محدودة. وشارك أيضا في عدد من الأفلام التفزيونية.

وكان أمون احتفل ببلوغه التسعين على المسرح في باريس العام 2019، خلال حفلة موسيقية شارك فيها فنانون من بينهم سيرج لاما ونيكوليتا.