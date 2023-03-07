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رحيل الكاتب الليبي رمضان جربوع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 05:48 مساء
رحيل الكاتب الليبي رمضان جربوع
رمضان جربوع (الإنترنت)
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تُوفي في القاهرة، صباح الثلاثاء، الكاتب الليبي رمضان أحمد جربوع بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلن أفراد من عائلته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناقلت حسابات شخصية وصفحات مختلفة النعي الذي جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله رمضان أحمد جربوع بمدينة القاهرة بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلًا فجر هذا اليوم الثلاثاء الموافق2023/3/7».

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وتابع المنشور: «سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».واختتم المنشور بأنه: «يقام المأتم بمنزل الأسرة بمنطقة طبالينو طريق طرابلس».

فيما نعت جريدة «ليبيا المستقبل» الراحل، وقالت «ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة ليبيا المستقبل الفقيد الراحل الكاتب الليبي رمضان أحمد جربوع، الذي وافاه الأجل هذا اليوم. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. تعازينا الحارة إلى أسرة الفقيد وأقاربه وأصدقائه. إنا لله وإنا إليه راجعون».

مقالات الراحل
وللراحل الكثير من المقالات المنشورة في أكثر من جريدة ليبية وعربية، ومن بينها «السد في وجه الإعاقة»، وسلسلة مقالات بعنوان «عصمليات» و«مصدرو الفساد.. الشركات المفسدة مثالا»، و«الموجبات والخيارات في اقتصاد الإصلاح» و«كورات قدمات عربيات مفشوشات شخشيرات أحسن!»، و«حقوقها أم حقوق المواطنة للجميع؟»، و«الحراك السياسي في ليبيا قديما، التيارات والمؤثرات»، و«المواطن والدستور بين غاية المنى وإملاء الواقع».. وغيرها.

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