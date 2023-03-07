علي الألفي يبدأ «حكايات اللول» بالحديث عن شيرين عبدالوهاب

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد الفنان المصري علي الألفي لعرض أولى حلقات برنامجه الجديد «حكايات اللول» في الثامنة مساء الثلاثاء، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

الحلقة تحمل عنوان «هي شيرين عبدالوهاب عايزة إيه؟»، وفيها يتحدث الألفي عن المطربة شيرين عبدالوهاب والأحداث التي جرت في حياتها بالسنوات الأخيرة وأبعدتها عن فنها، وجعلتها تنشغل عنه، وفقا لبيان.

البرنامج يعد التجربة الثانية لعلي في مجال تقديم البرامج، حيث سبق له تقديم برنامج «الكومبو» الذي خصصه للحديث عن موضوعات لها علاقة بالموسيقى والغناء.

وفي برنامجه الجديد «حكايات اللول» يمزج علي الألفي ما بين الحكايات الفنية والمواقف الإنسانية التي مر بها في حياته الخاصة، وستتراوح مدة الحلقات بين 3 و5 دقائق فقط.

وكشف الفنان المصري خلال البرومو الذي بثه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل البرنامج الجديد، حيث قال «عايز أتكلم وأحكي عن الأغاني اللي بحبها والناس اللي بحبها والمواقف اللي عدت عليا والحاجات اللي ما كنتش بحبها في شخصيتي»، مضيفا «قررت أدي لنفسي مساحة وأعرف الناس بشخصيتي، لأني اكتشفت وجود أفكار مغلوطة عني».

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ومن المنتظر أن تشهد الحلقات المقبلة من البرنامج العديد من المفاجآت، كما سيستمر الألفي في تقديم حلقات البرنامج طوال الشهر الفضيل، حيث سيخصص حلقاته لتحليل تترات مسلسلات رمضان، وأحداثها.

وأحيا علي في فبراير الماضي حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه، محققا نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.