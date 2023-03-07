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8 أفلام ألمانية تشارك في الدورة الجديدة لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 01:25 مساء
8 أفلام ألمانية تشارك في الدورة الجديدة لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي»
الدورة الجديدة تعقد في الفترة من 14 وحتى 20 مارس الجاري بمدينة الإسماعيلية (خاص لـ بوابة الوسط)
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تحل ألمانيا ضيف شرف الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة»، والمقرر انعقادها في الفترة من 14 وحتى 20 مارس الجاري بمدينة الإسماعيلية.

وفي ذلك الإطار يعرض ضمن فعاليات هذه الدورة وضمن برنامج الأفلام القصيرة ثمانية أفلام من ألمانيا، منها أربعة أفلام في المسابقات الرسمية للمهرجان، منها فيلم «الطفل المخطط لقدومه» للمخرجة لورا سولباش، وهو عن قصة أم تُدعى «جريس» مصابة بمتلازمة داون، لها ابنة صغيرة «ميلا» تعيش بإحدى دور الرعاية، لكن الأم تريد رعاية ابنتها بنفسها وبناء على ذلك تتخذ قرارا عفويا مليئا بالمخاطر.

وفيلم «لماذا ارتكبت هيلين كوخ جريمة سرقة سيارة خطيرة؟» إخراج موريتز جيزر، في مسابقة الروائي القصير، والفيلم تدور أحداثه عن علاقة معلمة غريبة الأطوار «هيلين» بالطالبة المشاغبة «ميا».

وفي مسابقة الوثائقي القصير، يشارك فيلم «صفارات إنذار» للمخرجة إيالريا دي كارلو. يتتبع الفيلم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا من خلال طائرات الهليكوبتر التي تم تصوير الفيلم بها، يقارب الفيلم بين اليوم ورحلة يوليسيس بطل الأوديسا، إنها ملحمة العالم الصناعي التي تركت علامة دائمة على الغلاف البيئي للأرض، كما يشارك فيلم «النعم الثلاث» بمسابقه أفلام التحريك.

طموحات أقل
أما خارج المسابقات الرسمية للمهرجان، تعرض أربعة أفلام أخرى من ألمانيا، وهي «ليس من الضروري أن تكون اليوم» من إخراج صوفيا جرونينج، وتدور أحداثه عن أربعة أصدقاء يجلسون في ميدان بمدينة كولونيا، يبحثون عن الكلمات الصحيحة لكتابة رسالة إلى فتاة.

و«أحاديث الحدود»، للمخرج جوناثان برونار، عن المهاجرين الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البولندية مع بيلاروسيا في نوفمبر العام 2021.

وفيلم «جيجاي»، للمخرجتين بيترا ستيباتك، ومارين ويس، ويحكي عن شخصين يحاولان كبت التدهور البطيء الذي يصيب علاقتهما، وفيلم «طموحات أقل» من إخراج إيريم شوارتز.

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يشار إلى أن برنامج الأفلام القصيرة هو المشروع الذي جاء نتاج ثمرة تعاون بين جمعية الفيلم القصير- الرابطة الألمانية للفيلم القصير و«چيرمان فيلمز» للخدمات والتسويق ومعهد جوته ليون ووكالة هامبورج للأفلام القصيرة ومهرجان «كلِيرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة».

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

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