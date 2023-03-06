مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت مكتبة الملك إدريس الأول بدرنة «دعوة عامة» لحضور المؤتمر العلمي الثاني، الذي ينعقد تحت عنوان «المنظومة القيمية المحلية: معايير القيم الموقرة وفق جدارتها بالتوقير».

وحسب صفحة المكتبة في «فيسبوك»، يقام المؤتمر بمدرج الملك إدريس – كلية التربية بجامعة درنة، في 12 مارس 2023.

- مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

ومن ضمن المشاركين، عمر موسى الفضيل، بورقة «القيم العربية – الإسلامية ومدى الالتزام بها في المجتمع الليبي»، والمكي أحمد المستجير بورقة تحت عنوان «الأدوار الممكنة للتصوف في تاقويم المنظومة المحلية القيمية ومعوقاتها»، وعلي محمد رحومة بورقة تحمل عنوان «المنظومة القيمية وعوائق التنمية في المجتمع الليبي».

العدالة الانتقالية في ليبيا

كما تشارك جازية شعيتير بورقة «العدالة الانتقالية في ليبيا بين المنظومة القيمية والقواعد القانونية»، وسالم محمد الحاج بورقة عن «القيم الاجتماعية والقيم الكبرى في المجتمع الليبي وأثرها على الشخصية الوطنية»، وغالية يونس محمد بورقة «دور منظومة القيم الدينية للحركة السنوسية في تشكيل الشخصية الوطنية في برقة»، ويشارك فتحي المجبري بورقة عن « قياس التكلفة الاقتصادية لمنظومة القيمية الليبية».

وأعلنت المكتبة أن نجيب الحصاي هو رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية، بينما طه بويضة هو رئيس اللجنة التحضيرية.