القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف القبة الفلكية بطرابلس، صباح السبت، جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي في الميزان»، حسب ما نشرته الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي على صفحتها في «فيسبوك».

وتقام الجلسة بالتعاون بين الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والمنظمة الليبية للعدالة وحقوق الإنسان ومناهضة الإفلات من العقاب.

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وتتضمنت الجلسة العلمية الأولى (11:00 - 10.30)، ‏‎المداخلة الأولى: الإخلالات المهنية في المحتوى الإعلامي وفقًا للمعايير الدولية لحرية الصحافة، يقدمها رضا فحيل. و‏‎المداخلة الثانية: هل الإعلام اليوم بحاجة إلى تشريع لتنظيمه؟ لعزة المقهور. والمداخلة الثالثة: إضاءات حول قانون والإعلام، تقدمها ‏‎د. ابتسام بحيح، ويعقب ذلك ‏‎فتح باب المداخلات والتعليقات والنقاش.‏‎

الجلسة الثانية

أما الجلسة العلمية الثانية (12:30-12:00)، جاءت ‏‎المداخلة الأولى بعنوان قراءة حقوقية في قانون الجرائم الإلكترونية يقدمها جلال عثمان.

والمداخلة الثانية عنوانها «أزمة التناسب في القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن الجرائم الإلكترونية»، يقدمها عبدالعزيز الغفود. ‏‎والمداخلة الثالثة «دواعي استصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا»، يقدمها ‏‎د. شعبان عكاش، ويعقب ذلك ‏‎فتح باب المداخلات والتعليقات والنقاش.