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انطلاق مهرجان نيويوركي للسينما الناطقة بالفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 03:08 مساء
انطلاق مهرجان نيويوركي للسينما الناطقة بالفرنسية
الممثلة الفرنسية البلجيكية فيرجيني إيفيرا تحمل في 24 فبراير 2023 في باريس جائزة سيزار أفضل ممثلة التي نالتها عن دورها في فيلم «روفوار باريس» (أ ف ب)
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تشارك فيرجيني إيفيرا ولوي غاريل ودومينيك مول، ضمن باقة من نجوم السينما الناطقة بالفرنسية، في مهرجان يقام في نيويورك للترويج للأفلام الفرنسية في السوق الأميركية.

وافتتحت الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان «موعد مع السينما الفرنسية»، مساء الخميس، في مركز لينكولن بنيويورك بفيلم «روفوار باريس» (Revoir Paris)، بحضور مخرجته أليس وينوكور والممثلة الفرنسية البلجيكية فيرجيني إيفيرا التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة سيزار لأفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم الذي يتناول الآثار النفسية لهجمات 2015 في العاصمة الفرنسية.

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واعتبرت المديرة التنفيذية لهيئة «أونيفرانس» التي تُعنى بالترويج للسينما الفرنسية في الخارج وتشارك في تنظيم المهرجان، دانييلا إلستنر، أن حضور هؤلاء النجوم «يسلط الضوء على ما تمثله السينما الفرنسية للجمهور الأميركي اليوم، من حيث كونها صوتا بديلا ورؤية للعلاقات الإنسانية والقضايا العالمية والوعي الجماعي الذي ينعكس في الأفلام المدرجة ضمن المهرجان هذه السنة»، وفق «فرانس برس».

ويتضمن البرنامج أيضا «لا نوي دي دوز» (La Nuit du 12) لدومينيك مول الذي نال أخيرا جائزة سيزار لأفضل مخرج، وهي واحدة من ست جوائز بينها تلك الخاصة بأفضل فيلم حصل عليها هذا الشريط الذي يتناول تعقيدات تحقيق في جريمة قتل فتاة في فرنسا.

قضايا الهوية أو التمييز
ويُعرض في المهرجان الذي يستمر إلى 12 مارس الجاري، 21 فيلما يتناول غير واحد منها قضايا الهوية أو التمييز، على غرار «لا غرافيتيه» (La Gravité) للمخرج والممثل الفرنسي المتحدر من بوركينا فاسو سيدريك إيدو و«ليه سينك ديابل» (Les cinq diables) من إخراج ليا ميسيوس و«آن بوتي فرير» (Un petit frère) لليونور سيراي و«نينه سوبرستار» (Neneh Superstar) لرمزي بن سليمان.

وسيكون لوي غاريل حاضرا لمواكبة غرض فيلمه «لينوسان» (L'Innocent) وكذلك فيلم والده فيليب «لو غران شاريو» (Le Grand Chariot) الذي حصل الأِسبوع الماضي على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي.

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