  • Alwasat News
Atwasat

الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 04:27 مساء
الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء»
من الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

احتفل صناع فيلم «سر عودة طاقية الإخفاء»، ببدء تصوير العمل داخل إحدى الفيلات في منطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وهو المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وجمعت المشاهد الأولى من العمل كل من محمود الليثي وليلى عز العرب ودنيا ماهر، واستمر التصوير حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، وفقا لبيان.

حضر احتفالية بدء التصوير من صناع الفيلم، المخرج رامي رزق الله ومؤلف ومنتج العمل حسن يوسف حسن والفنانين وليد فواز وتوني ماهر وإبرام سمير ونانسي صلاح، بالإضافة إلى القائمين على الإنتاج.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي عن ماذا يحدث إذا ظهرت طاقية الإخفاء في العصر الحالي.

- شراكة مصرية سعودية لغزو سوق الفن العربي (صور)

«سر عودة طاقية الإخفاء» من بطولة محمود الليثي ونانسي صلاح وتوني ماهر ودنيا ماهر ووليد فواز ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وليلى عز العرب ولبنى محمود وعدد من الفنانين، من تأليف يوسف حسن يوسف، إنتاج شركة «إيجيبت غروب» إخراج رامي رزق الله ومدير التصوير محمد عزمي، مهندسة ديكور رحاب المغربي، استايليست منى الزرقاني.

من الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء» (خاص لـ بوابة الوسط)
من الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء» (خاص لـ بوابة الوسط)
من الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء» (خاص لـ بوابة الوسط)
من الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري

تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري
مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة

مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى

«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
«نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»
«نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
نجوم الفن في معرض مشترك لحسام ضرار وماهر دياب
نجوم الفن في معرض مشترك لحسام ضرار وماهر دياب
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد...
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)...
المزيد
مصري يطرح أغنيته الجديدة «بيت الوجع»
مصري يطرح أغنيته الجديدة «بيت الوجع»...
الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء»
الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء»...
بريت بطرس تطلق معرض «هوانم» لمناسبة يوم المرأة العالمي
بريت بطرس تطلق معرض «هوانم» لمناسبة يوم المرأة العالمي...
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو...
نجوم الفن في معرض مشترك لحسام ضرار وماهر دياب
نجوم الفن في معرض مشترك لحسام ضرار وماهر دياب...
المزيد