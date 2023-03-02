الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء»

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل صناع فيلم «سر عودة طاقية الإخفاء»، ببدء تصوير العمل داخل إحدى الفيلات في منطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وهو المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وجمعت المشاهد الأولى من العمل كل من محمود الليثي وليلى عز العرب ودنيا ماهر، واستمر التصوير حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، وفقا لبيان.

حضر احتفالية بدء التصوير من صناع الفيلم، المخرج رامي رزق الله ومؤلف ومنتج العمل حسن يوسف حسن والفنانين وليد فواز وتوني ماهر وإبرام سمير ونانسي صلاح، بالإضافة إلى القائمين على الإنتاج.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي عن ماذا يحدث إذا ظهرت طاقية الإخفاء في العصر الحالي.

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«سر عودة طاقية الإخفاء» من بطولة محمود الليثي ونانسي صلاح وتوني ماهر ودنيا ماهر ووليد فواز ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وليلى عز العرب ولبنى محمود وعدد من الفنانين، من تأليف يوسف حسن يوسف، إنتاج شركة «إيجيبت غروب» إخراج رامي رزق الله ومدير التصوير محمد عزمي، مهندسة ديكور رحاب المغربي، استايليست منى الزرقاني.

من الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الاحتفال ببدء تصوير «سر عودة طاقية الإخفاء» (خاص لـ بوابة الوسط)