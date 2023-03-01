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الفنان أحمد اللباد يصمم بوستر مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 02:01 مساء
الفنان أحمد اللباد يصمم بوستر مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»
بوستر الدورة 24 من مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشفت إدارة مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» التصميم الجديد لبوستر الدورة الرابعة والعشرين المقررة إقامتها في الفترة من 14 حتى 20 مارس الجاري، والذي قام بتصميمه الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد.

في تصميم راق وبسيط يعبر اللباد عن التزاوج الفريد بين المدينة «المائية» البرتقالية الهادئة سماوية الإضاءة، التي تحتضن النشاط الرفيع السينمائي النوعي، وطيور النورس «الرمز» العالمي للسواحل العامرة الآمنة، وعن خير الماء، وعن آلات العرض السينمائي الكلاسيكية، ببكراتها المعروفة التي تصبح قوارب عائمة، وتتخذ شكل مرابط البواخر والقوارب المنصوبة على الضفاف، في ممرات مائها رقراق عن المياه التي تربط العالم، وتقرّب ثقافاته.. وعن السينما التي تحتفي بفكرة الـ«المشهد».

تحتفي الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

- عودة عصام زكريا لرئاسة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» يقيمة المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس دورته الـ24 الناقد عصام زكريا.

يعد مهرجان «الإسماعيلية» أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

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