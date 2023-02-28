مادي يفتتح صراعه مع الشمس في ضيافة دار الفنون

طرابلس - بوابة الوسط

أقيم بدار الفنون، الإثنين، المعرض الأول لفنان الفوتوغراف الدكتور حكيم مادي، تحت عنوان «الصراع مع الشمس»، تضمن نخبة من أعماله التي تتبنى الاشتغال على مفارقات الضوء والظل، وهي في مجملها تتجاوز المنظور الجمالي إلى منحاه النفسي والمعرفي.

وقال الدكتور مادي إن «الصراع مع الشمس» هو في الأساس مشروع رسالة الدكتوراه التي أنجزت سنة 2012، حيث تطلب المشروع حينها الذهاب إلى مدينة غدامس، والعمل على تتبع مراحل حركة الشمس وتدرجت الضوء عبر الأبنية خلال فصول السنة.

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وأضاف أن علاقته بغدامس لم ترتبط بموضوع الدراسة فقط، فزيارته للمدينة ترجع إلى فترة التسعينيات التي مكنته من امتلاك مخزون وافر من الصور وهو ما شكل له رافدا مهما في دراسته لاحقا.

وأوضح أن اشتغاله لم يقتصر على الضوء فقط بل شمل الإحاطة بتفاصيل الشوارع والأزقة وتقديمها بصيغة التجريد كما موجود في الأعمال، وتبيان أن اللوحات تستند على كتاب من 150صفحة يتحدث عن مدينة غدامس ويشكل إضافة للمكتبة الليبية.

مصور محترف

وأشار مادي إلى أنه من المهم جدا لأي مصور محترف ألا يشغل تركيزه الجودة والمنحى الجمالي، فالهدف الرئيس يبقي المعنى من الصورة ورمزيتها فالسؤال لا بد أن يكون حاضرا مع اللمسة الفنية، والتي ستصبح مع تواصل التجربة بصمة الفنان الخاصة وعلامته المميزة.

دار الفنون تحتضن المعرض الأول لفنان الفوتوغراف الدكتور حكيم مادي، تحت عنوان «الصراع مع الشمس» (بوابة الوسط)

دار الفنون تحتضن المعرض الأول لفنان الفوتوغراف الدكتور حكيم مادي، تحت عنوان «الصراع مع الشمس» (بوابة الوسط)

دار الفنون تحتضن المعرض الأول لفنان الفوتوغراف الدكتور حكيم مادي، تحت عنوان «الصراع مع الشمس» (بوابة الوسط)