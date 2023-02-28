«أبوقرين» تستقبل الدويني لمناقشة مشاكل الثقافة بالمدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

استقبلت مدينة أبوقرين (غربي سرت 140 كم)، الإثنين، وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية بحكومة الوحدة الوطنية، وداد الدويني، وبرفقتها عدد من مديري إلادارات بالوزارة.

وعقد اجتماع موسع بحضور رئيس الفرع البلدي أبوقرين محمد الجالي، ومديري المكاتب الخدمية وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالفرع البلدي أبوقرين، ومديري المراكز الثقافية أبوقرين والوشكة.

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وشهد الاجتماع تدارس عدد من الموضوعات تتعلق بمستوى الخدمات العامة فى القطاعات كافة، والتأكيد على ضرورة تحسين الخدمات في الفروع البلدية أبوقرين والوشكة.

كما ناقش ملف احتياجات المركزين الثقافيين أبوقرين والوشكة في ما يتعلق بالصيانة العامة والإصدارات الجديدة من الكتب الأدبية والثقافية وغيرها، لتزويد المراكز الثقافية بها