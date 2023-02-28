«دار الخزين».. معرض يرسم روح الماضي في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط

احتضنت دار «كريسته» بالمدينة القديمة، الإثنين، معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التي تشكل في مجملها تاريخ البلد لعدة عقود.

وتضمنت المنتجات علب السجائر والتونة والأحذية والحقائب الدراسية، بالإضافة إلى صور تذكرنا بمنهج «سالم وحليمة» في المرحلة الابتدائية زمن الثمانينيات.

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وتأخذنا «دار الخزين» إلى عوالم مشروبات الكوثر والسعادة ومنتوجات الفلاح الليبي، وسلسلة من نماذج علب الكبريت، وأيضا الطابع الدعائي كغلاف حلوى الكراميل، وإعلانات خاصة بالمنسوجات.

ولا تعكس دار الخزين ذاكرة الماضي فقط، بل تستجلي قدسية الزمن السارب من حياتنا وتنقلنا إلى أسئلته العديدة، الخاصة بالواقع وتحولاته وكيف يمكن فهم هذه النقلات الزمنية في ضوء مسارات التخلف والنهوض.

المستهلك الليبي

ويهدف المعرض إلى ملامسة تأثير الإعلان والتصميم الجرافيكي على المستهلك الليبي وتأثيره الثقافي في المجتمع، كما يسعى لأرشفة وحفظ الذاكرة البصرية المرحلة في شكل منتوجات تشكل في مجملها تراثا اقتصاديا واجتماعيا للبلد.

يشار إلى أن المعرض جاء برعاية جهاز المدينة القديمة بالتعاون مع شركة الحارث للتحف والمقتنيات، ونون للفنون، وفنان البوب آرت الليبي علاء بو دبوس، والفنانة هادية قانة.

دار «كريسته» بالمدينة القديمة تحتضن معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التقليدية (بوابة الوسط)

دار «كريسته» بالمدينة القديمة تحتضن معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التقليدية (بوابة الوسط)

دار «كريسته» بالمدينة القديمة تحتضن معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التقليدية (بوابة الوسط)

دار «كريسته» بالمدينة القديمة تحتضن معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التقليدية (بوابة الوسط)

دار «كريسته» بالمدينة القديمة تحتضن معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التقليدية (بوابة الوسط)

دار «كريسته» بالمدينة القديمة تحتضن معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التقليدية (بوابة الوسط)

دار «كريسته» بالمدينة القديمة تحتضن معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التقليدية (بوابة الوسط)

دار «كريسته» بالمدينة القديمة تحتضن معرضا للمقتنيات القديمة والمصنوعات التقليدية (بوابة الوسط)