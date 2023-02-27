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وفاة المغني الفرنسي فرنسوا أجي-لازارو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 01:17 مساء
وفاة المغني الفرنسي فرنسوا أجي-لازارو
المغني الفرنسي فرنسوا أجي-لازارو خلال إحدى الحفلات في لا روشيل الفرنسية، 15 يوليو 2012 (أ ف ب)
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توفي عن 66 عاما المغني الفرنسي فرنسوا أجي-لازارو الذي تولى قيادة فرقتي «بيغال» و«غارسون بوشيه» الموسيقيتين وبرز اسمه على ساحة الروك البديل خلال ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته في فرنسا، على ما أعلنت شركته للتسجيلات، الأحد.

وأفادت مسؤولة في شركة «يونيفرسال» بفرعها الفرنسي وكالة «فرانس برس» بوفاة الموسيقي قبل منتصف، ليل السبت - الأحد، لتؤكد بذلك ما أورده عازف الساكسفون وصديق المغني ستيف غوتكوفسكي عن وفاة أجي-لازارو الذي «كان ملقبا بـ(غرو فرانسوا) و(أتيلازارو)».

ولا يزال صوت أجي-لازارو حاضرا في أذهان محبيه من خلال أغنية «دان لا سال دو بار-تابا دو لا رو ديه مارتير» (Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs) التي تعود إلى ستينات القرن العشرين وتتطرق إلى الشارع الشهير بحي بيغال في العاصمة الفرنسية باريس.

كذلك، أسس أجي-لازارو فرقة «غارسون بوشيه»، ومن أبرز أغنياتها «لا لامبادا أو نيم با سا» (La Lambada on n'aime pas ça) وأغنية «فيان فوار لي موزيسيان» (Viens voir les musiciens) لشارل أزنافور التي أدتها الفرقة بنسخة من نوع موسيقى البانك.

وأسس أجي-لازارو شركته المستقلة «بوشري برودوكسيون» التي منحت فرصا لعدد كبير من الفنانين الصاعدين آنذاك، بينهم مانو نيغرا، قبل أن تُقفل أبوابها العام 2001 نتيجة إفلاسها.

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واسترعى مظهر أجي-لازارو انتباه مخرجي الأفلام، الذين منحوه أدوارا ثانوية في عدد من الأعمال بينها «لا سيتيه دي زانفان بيردو» (La cité des enfants perdus) للمخرج الفرنسي جان-بيار جونيه، وفيلم «لو باكت دي لو» (Le Pacte des Loups).

وانضمّ أجي-لازارو أخيرا إلى شركة «يونيفرسال»، لمواصلة إنتاج الأعمال.

وخلال السنوات الأخيرة، أصدر أسطوانتين بعنوان «بويه» (2016) و«أتشوم» (2018).

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