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وفاة المنتج الأميركي وولتر ميريش عن 101 عام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 11:15 صباحا
وفاة المنتج الأميركي وولتر ميريش عن 101 عام
المنتج الأميركي وولتر ميريش في لوس أنجليس، 6 أبريل 2017 (أ ف ب)
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توفي عن مئة وعام المنتج الأميركي وولتر ميريش المعروف بأعمال عدة أبرزها «ويست سايد ستوري» و«سَم لايك إت هَت»، على ما أفادت، الأحد، أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح جوائز «الأوسكار».

وأعلنت الأكاديمية في بيان أن ميريش الحائز جائزة «أوسكار» والذي امتدت مسيرته المهنية ستة عقود توفي، الجمعة 24 فبراير في لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

وتولى ميريش في السابق رئاسة الأكاديمية. وقال مدير الأكاديمية العام بيل كرامر ورئيستها جانيت يانغ في البيان إن الأكاديمية «تلقت ببالغ الأسى وفاة وولتر ميريش»، وأشادا بالمنتج معتبرين أنه «صاحب رؤية فعلية». وأضافا «أثر بصورة كبيرة في أوساط السينما والأكاديمية (...) لم يتراجع شغفه تجاه الأفلام والأكاديمية قط، وبقي صديقا ومستشارا عزيزا جدا».

كوفئ ميريش المولود في نيويورك بتاريخ الثامن من نوفمبر 1921، ثلاث مرات من أكاديمية فنون السينما وعلومها، إذ نال جائزة «أوسكار» أفضل فيلم عن «إن ذي هيت أوف ذي نايت»، وجائزة «إيرفينغ جي ثالبرغ» التكريمية «على مستوى إنتاج سينمائي عال على الدوام»، إضافة إلى جائزة جان هيرشلوت الإنسانية.

وأكدت الأكاديمية أن ميريش كان «أحد أكثر المنتجين غزارة في إنتاج الأفلام في تاريخ هوليوود».

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وتولت شركته «ميريش كومباني» التي أسسها العام 1957 مع شقيقيه هارولد ومارفن، إنتاج عدد كبير من الأفلام، أبرزها «سَم لايك آت هَت» (1959)، و«ذي ماغنفسنت سيفن» (1960)، و«ويست سايد ستوري» (1961)، و«ذي غرايت إسكايب» (1963)، و«ذي بينك بنثر» (1963)، و«ذي توماس كراون أفير» (1968).

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