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طابع بريدي أوكراني يمثل جدارية لبانكسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 02:00 مساء
طابع بريدي أوكراني يمثل جدارية لبانكسي
عدد من الأوكرانيين في المقر الرئيسي لهيئة البريد بكييف لشراء طابع جديد يحمل رسما لبانكسي، 24 فبراير 2023 (أ ف ب)
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أصدرت هيئة البريد الأوكرانية، الجمعة، طابعا يحمل رسما للفنان البريطاني بانكسي، يمثل لاعب جودو صغير السن يطرح على البساط رجلا بالغا، وهو أساسا جدارية رُسمت على مبنى مدمر في كييف ترمز إلى تغلب أوكرانيا على روسيا.

ويشير عمل الفنان إلى الجيش الأوكراني الذي يطرح أرضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحائز على حزام أسود في رياضة الجودو، وفق «فرانس برس».

وأضيفت على أسفل الجهة اليسرى من الطابع الجديد عبارة «انسحب يا بوتين».

وكان بانكسي قد نفذ هذا الرسم على حائط مدمر في مدينة بوروديانكا شمال غرب كييف، التي أدّت الغارات الجوية الروسية في بداية الغزو لأوكرانيا قبل عام تماما إلى تحويل عدد كبير من مبانيها إلى أنقاض.

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وظهرت في شوارع كييف العام 2022 رسوم أخرى لبانكسي.

وقصد العشرات من سكان كييف، الجمعة، المركز الرئيسي للبريد في ساحة ميدان الشهيرة بوسط العاصمة، لشراء هذه الطوابع الجديدة.

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