بالصور: وزارة الثقافة تحيي «يوم الطفل المغاربي»

طرابلس - بوابة الوسط

شهد مدرج القبة الفلكية في طرابلس، السبت، إقامة فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورتها الثانية التي نظمتها وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

وتضمن اليوم عددا من الفقرات الفنية ومعرضا للتراث، إلى جانب لوحات تشكيلية لنخبة من المواهب تناولت عبر فن البورتريه وجوها من التاريخ الإسلامي أو ملمحا يجسد عالم الأمومة وأخرى نماذج لتشكيلات من الآيات القرآنية.

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وأشارت مديرة مكتب رعاية المواهب زكية سلطان إلى أن الفعالية أقرها الاتحاد المغاربي سنة 1995، وجاءت هذه النسخة بمشاركة من دول الاتحاد الخمس (ليبيا والمغرب موريتانيا وتونس والجزائر) بغية التعريف بالطابع الثقافي لهذه البلدان ورسم نوع من التمازج الفكري وتبيان الخصوصية التراثية لكل منها في الفن، واللباس والعادات.

الفسيفساء الفنية

وأوضحت سلطان أن العرض الموجود سواء في عرائس الدمى أو المعلق في لوحات على الحائط، يمثل شكلا من أشكال الفسيفساء الفنية المعبرة عن روح الاتحاد.

وأضافت أن الدورة السابقة المقامة سنة 2019 كرم فيها المبدع الراحل عبدالله كريستة، فيما نكرم في هذه الدورة الفنان الراحل عبدالله الشاوش.

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)

زكية سلطان مديرة مكتب الطفل بوزارة الثقافة (بوابة الوسط)

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)

مدرج القبة الفلكية يحتضن فعاليات «يوم الطفل المغاربي»، في دورته الثانية (بوابة الوسط)