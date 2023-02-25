خليفة المهدوي: السفارات الأجنبية أساءت للفن التشكيلي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط

يقدم الفن التشكيلي- كمعرفة وإبداع- فرصة اكتشاف المكان والبيئة، إضافة إلى عنصر يبنى عليه وقع تصوراته العديدة وهو الإنسان، حيث ينشغل الأخير في رسم تساؤلاته أيضا، محملا إياها ببصمته المتخيلة عبر الخطوط والألوان والنحت وشحنات الضوء، وهو شغف ظل وما زال ملازما لرحلة الحضارة منذ بواكيرها الأولى.

- «الليبية للآداب» تدعم دار الفنون

وهنا في ليبيا كإحدى محطاته المتوسطية يمضي الفن التشكيلي متواصلا مع البلد وتحولاتها، سواء في صوة مشاريع فردية أو جماعية أو على هيئة مؤسسات أهلية، والتي منها دار الفنون المحتفية أخيرا بمرور ثلاثة عقود على تأسيسها، ومن ذلك كان اللقاء مع المهندس خليفة المهدوي، أحد أبرز مؤسسيها، وحديث عن محطات في مسار التكوين كان على النحو التالي..



● الحديث عن دار الفنون يعني الحديث عن فكرة ومشروع ودوافع أوجدت هذا الكيان.. فماذا عن ذلك؟

درست في مجال الهندسة المدنية بالخارج، ورأيت مدن العالم وما فيها من منجز فني، وقارنتها بما هو موجود لدينا، وأنا أتحدث هنا عن فترة السبعينيات، وتساءلت عن الإمكانيات المهدورة رغم بلوغنا مراحل في مسار التأسيس كدولة لها إرثها وثقافتها، وكان لزاما حدوث حركة فنية تواصل استمرارية ما سبقها، في التشكيل والأوبرا والمسرح، تاريخ تعرض بشكل أو بآخر للتهميش، فكان لا بد من خروج مولود يعبر عن خصوصية هذا التراكم، خصوصا بوجود عناصره «الفنان، المادة الخام».

تلك الخلفيات أدت إلى تكوين نواة مشروعنا الذي تفاعل من خلال الفنادق، مدرسة الفروسية بطريق المطار، وأبوستة، بغية نشر الوعي، ودفع الفنانين إلى استثمار قدراتهم، وهو ما جعلنا نصمم على الاستمرار والرهان على نجاح الفكرة. صحيح أنا لست فنانا تشكيليا، لكني متذوق للجمال، وأتأسف على ضياع إمكانيات مدفونة وموجودة.

هذا المشروع لم يكن نتاج فرد بل مجموعة، منهم الفنانون «علي مصطفى رمضان، بشير حمودة، محمد عبية، علي قانة، الطاهر المغربي»، الأسماء كثيرة والقائمة تطول، أنجزنا عدة مناشط حسب الإمكانيات المتاحة حتى كان الانتقال إلى ذات العماد سنة 1988، كمكان للتقنين والتحرك للعمل الحر في الفن التشكيلي، وهي خطوة جاءت نتاج شراكة بين شركة أفريقيا للهندسة وجمعية الدعوة الإسلامية، وانطلقت الشركة تحت مسمى (الدار الليبية للفنون) وأسهمت في وضع أسس العمل في مجال الفن التشكيلي.

● ماذا عن خلفيات انتقالكم للمقر الحالي؟

جمعية الدعوة وشركة أفريقيا توقفتا عن العمل في هذا المشروع، وأرادت الأولى الحيز فأعطت لنا المبنى الموجودين به حاليا بعد ست سنوات بذات العماد، واستلزم ذلك تكوين شركة خاصة لأن القانون لا يسمح بغير ذلك، وأصبح الاسم دار الفنون للثقافة، وما ميزها أن الفنان كان يجهد كثيرا في الحصول على مواد ومستلزمات الرسم في الدار الليبية، بينما وفرت دار الفنون كل ما يحتاجه من مواد بمواصفات عالية وبأرخص الأثمان، ندعمه بالمواد الأولية ونصل معه إلى المنتج النهائي.

● ظروف الاشتغال في العمل الأهلي ربما كانت صعبة، خصوصا في مجال الفنون البصرية؟

في الماضي كان العمل أفضل لوجود من يقتني ويدعم، ثم أن أصعب ما واجهته دار الفنون هو كيف تكون مستقلة.

● هل واجهتكم محاولات احتواء؟

دائما ما نتعرض لذلك وهذا شيء طبيعي.

● وهذا يخلق تحديا بالنسبة لكم؟

لا إطلاقا، الأمر ببساطة عرض وطلب، ويتوقف على موافقتك من عدمها.

● ما الركائز التي راهنتم عليها في هذا المشروع؟

نشر الوعي، وخلق الانتماء، واحترام الوطنية والسيادة.

● هل هناك مؤسسات أو جهات داعمة؟

الدعم يأتي متزامنا أحيانا مع رغبة مؤسسة ما بعمل معرض، وتقوم بتغطية بعض التكاليف.

● جاء العديد من مسؤولي الثقافة، وأبدوا استعدادهم للدعم، لكن لم يتحقق ذلك، كيف تصف علاقة المسؤول الليبي بالثقافة؟

نحن علاقتنا مفتوحة مع الجميع، أي شخص لديه مشروع لخدمة هذا البلد سنقف معه، كما أننا شركاء في صناعة الثقافة ولسنا تُبعا.

● أيضا هناك خلل ما؟

أنت تريد جرنا للسياسة، في الحقيقة لا نلوم المسؤول الليبي، المسألة تتعلق بعدم جعل الثقافة عنصرا رئيسيا في مكون الشخصية كونها محور كل شيء، لذا عندما يأتي مسؤول إلى دار الفنون هو لا يدخل إلى «دكان أو محل بيع أنتيكا» سيجد أمامه عقولا، إذا رأى في نفسه القدرة على التواصل معها من الممكن أن يحقق إضافة.

● هل لديكم تعاون مع كلية الفنون؟

كان لدينا برنامج ما بعد الكلية، برز فيه العديد من الفنانين، مثل يوسف فطيس، نجلاء الفيتوري، عبدالرزاق الرياني، أحمد الغماري، حيث يرعى الفنانين الكبار أعمالهم ويوجهونهم بالنصائح للرفع من مستواهم، وللأسف تحققت التجربة مع جيل واحد فقط وتوقفت بسبب غياب الدعم المادي.

● ما العوائق التي واجهتكم خلال مسيرة عملكم؟

ما يسري على كل المؤسسات الليبية يسري أيضا على دار الفنون، وأبرزها الدعم المادي.

● هناك من يقول إنه إذا انتظرنا دعم الدولة فلن نعمل؟

- الفنانون التشكيليون لا يتبنون هذا الرأي، وهم يعملون دائما وفي مختلف الظروف، لكن وجبت معرفة أن إقامة معرض يتطلب تكاليف، زد على ذلك ضعف مسألة الاقتناء، ففي حين نجد أحد أغنياء الحرب بإمكانه إقامة حفلة في مزرعة بمبلغ مئتي ألف في الليلة ولا يشتري عملا من فنان بمبلغ خمسة آلاف، ويبني قصرا بعشرة ملايين، ثم يشتري أعمالا من الصينيين بعشرة وعشرين جنيها، نحن أمام قصة ثقافة شارع لا تنتظر منها الكثير.

هل تعلم أن مجمع المؤسسات الإدارية في سرت كان أكبر متحف في شمال أفريقيا من خلال اللوحات الموجودة به، وهي أعمال لفنانين ليبيين، إلى هذه اللحظة جهاز تنمية المناطق الإدارية لم يدفع لدار الفنون تكاليفها، وقس على ذلك في مرافق أخرى تعاملنا معها وحصدنا نفس النتيجة.

● من خلال مسيرة عملكم في هذا المجال، كيف تقيم حركة الفن التشكيلي؟

زاد الكم، على حساب النوعية.

● ما السبب؟

التعليم، والثقافة السائدة في السوق، والقصد أن أغلب الفنانين الكبار برزوا من النشاط المدرسي، إضافة إلى وجود كلية فنون تخرج كوادر فنية، ولكن للأسف لا تجد سبيلها في سوق العمل، حيث يمثل النشاط المدرسي إحداها، كما أنه من غير المعقول أن تدرس إخصائية اجتماعية الفنون، ولديك فنانون تشكيليون بلا عمل.

لا بد من معرفة أن الرهان على الثقافة والفن ليس له حدود، فعندما أقيم الاتحاد المغاربي الشيء الوحيد الذي تبقى هو الفن التشكيلي، حيث تم اختيار خمسة فنانين من كل دولة، ويتجول المعرض في دول الاتحاد المغاربي وينتهي في ليبيا ثم كتابا يضم تلك الأعمال، وكان هناك اتفاق على أن تقتنى المساهمات في ليبيا أيضا، ويؤسس بها المتحف المغاربي للفنون التشكيلية. عموما طبع الكتاب، لكن المتحف لم يؤسس.

● ما رؤيتكم المستقبلية للدار؟

بعد إنجاز رحلة طويلة من تعددية المعارض، نتجه الآن إلى مرحلة النوعية وجعل العالم يشاهد إلى أي مدى وصل مستوى المنجز التشكيلي، لا كما يريدونه هم، بل ما نريده نحن، أي وفق رؤيتنا الخاصة، وبالمناسبة سيقام يوم 27 من هذا الشهر معرضا للدكتور حكيم مادي، هذا المعرض جاهز منذ ثماني سنوات، فهو بحث علمي وفني وتاريخي يتكلم عن مدينة غدامس من شق الظل والضوء، وهو موضوع دراسة لـ«مادي» مذ أن كان طالبا في الدكتوراه، وعندما وصل إلى مراحل متقدمة أتينا بالأساتذة الألمان المشرفين على الرسالة وأقاموا محاضرات في الأكاديمية ودار الفنون.

نحن في هذه الخطوة نؤكد على مسألة الرفع من مستوى الفن التشكيلي، ومن زاوية أخرى نرى من يحاول شدنا إلى الوراء، فما تقوم به السفارات مثلا شيء خطير، يبحثون عن حديثي الولادة ويستثمرون من خلالهم بألفين وخمسة آلاف يورو لإقامة معرض بطريقة رديئة، وهو يسيئ للفن التشكيلي الليبي، لا بد أن تسلك السفارات القنوات الصحيحة في هذا المجال، لا أن تختار الفنان الذي لا نعرف على أي أساس وقع عليه الاختيار، في النهاية يتوجب تتبع القنوات الحامية للسيادة الليبية.

● كيف ترى مقارنة منجزنا التشكيلي أسوة بالعربي؟

قطعنا خطوات متقدمة في هذا المجال، لكن ما ينقصنا الدعاية، وهو ما نجح فيه الآخرون.

نقلا عن جريدة «الوسط» الأسبوعية



دار الفنون تحتفي بمرور 3 عقود على تأسيسها احتضنت فيها الكثير من المعارض الفنية والندوات والفعاليات (بوابة الوسط)

دار الفنون تحتفي بمرور 3 عقود على تأسيسها احتضنت فيها الكثير من المعارض الفنية والندوات والفعاليات (بوابة الوسط)