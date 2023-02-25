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الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 25 فبراير 2023, 10:17 صباحا
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي محمود سعيد
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قد يضع متابع، مثلي، لأي من الفنون خصوصا التشكيلية، رجلا فوق أخرى؛ وقد يشعل غليونه، أو لفافة تبغه ويتدبر كيف أن خال ملكة من ملكات مصر، ومستشارا قانونيا بارزا من أسرة ثرية وعريقة. والده أحد من تولوا رئاسة وزراء مصر، خلال زمن كانت تُقرض فيه دولا غربية كبرى، وكان هذا الوالد مشهودا له بالاستقامة والعلم. لم تتأسس شهرة هذا الفنان إلاّ على إبداع متميز في الفن التشكيلي،

لوحة الدراويش أول لوحة عربية عالمية   
بيعت واحدة من لوحاته، وهي لوحة «الدراويش» سنة 1935 عن طريق صالة مزادات «كريستيز العالمية» بمبلغ 2.434 مليون دولار، فكانت أثناء وقت بيعها أغلى لوحة رسمها فنان من الشرق الأوسط في العصر الحديث. ومن أشهر لوحاته: الشادوف، المدينة، بنات بحري، بائع العرقسوس، بنت البلد، الشحاذ، ذات الرداء الأزرق، ذات الجدائل الذهبية، الخريف، وأيضا لوحة افتتاح قناة السويس التي تصور وتسجل الحدث التاريخي لافتتاح قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل. كذلك قام برسم أشخاص من أفراد عائلته وأصدقائه، فهناك صورة خالدة للملكة فريدة، رسمت في مراحل عمرها المبكرة.

 مؤسس مدرسة الفن التشكيلي  المصري  الحديث
محمود سعيد من مواليد الإسكندرية في 8 أبريل 1897، والمصادفة العجيبة أنه توفي، أيضا في اليوم نفسه من سنة 1964. الفنان محمود سعيد يعد من أوائل مؤسسي المدرسة المصرية الحديثة في الفنون التشكيلية. وهو من أكثر الفنانين المصريين الذين كُتبت عنهم وعن أعمالهم دراسات فنية، باعتبار أنه أحد الرواد الذين مهدوا الطريق نحو الفن التشكيلي، في العصر الحديث.

من مسجد المرسي أبوالعباس إلى باريس
من بيت أسرته العامر، القريب من مسجد المرسي أبوالعباس انطلق إلى فرنسا سنة 1919 ليلتحق بأكاديمية (جولتان) بباريس، مثابرا في الوقت نفسه في ممارسة هوايته الفنية، واستمر في هذه الممارسة حتى بعدما التحق بسلك النيابة وعين بمدينة المنصورة بالمحاكم المختلطة، مواصلا، في الوقت نفسه، مسيرته في سلك القضاء، إلى أن وصل إلى درجة مستشار.

 وعندها طلب الإحالة إلى المعاش وهو في سن الخمسين. مفضلا مواصلة إبداعه المستمد من تأثيره بالحياة المصرية وشخصياتها وفنونها، مشاركا في المعارض الخاصة، ونال العديد من الجوائز والأوسمة، منها ميدالية الشرف الذهبية في معرض باريس الدولي 1937 عن الجناح المصري. ثم منحته فرنسا العام 1951 وسام «اللجيون دوبنر». وفي العام 1960 كان أول فنان تشكيلي يحصل علي جائزة الدولة التقديرية للفنون وتسلمها من الرئيس المصري جمال عبدالناصر. وبعد وفاته خصصت له الدولة متحفا يحمل اسمه، ما زال قائما، يضم أعماله الفنية وهو متحف محمود سعيد بالجزيرة في القاهرة.

الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
الفنان التشكيلي العالمي المصري محمود سعيد
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