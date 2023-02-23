  • Alwasat News
Atwasat

تساؤلات حول التأمين على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 04:50 مساء
تساؤلات حول التأمين على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة
الفنان الأميركي جيف كونز في الدوحة، 16 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

طرح تَعَرُّض القطع الفنية أخيرا للتلطيخ بالطلاء أو الطحين أو الحساء مسألة التأمين على هذه الأعمال، وتَبيّنَ أنه غير متوافر على تلك الموجودة في المتاحف العامة إلا في حال إعارتها أو نقلها، خلافا لتلك المعروضة في مؤسسات خاصة.

وبعد سرقتها العام 1911 من متحف اللوفر في باريس على يد عامل إيطالي ثم العثور عليها بعد عامين، وُضعت لوحة موناليزا خلف زجاج مصفح، وفق «فرانس برس».

لكن التحف الأخرى المعروضة بأكبر متحف في العالم لا تتمتع بهذه الحماية، وفي حالة النهب أو التدمير أو السرقة، فإن الدولة هي شركة التأمين الخاصة بها ولا يتم تعويضها.

وأكدت وزارة الثقافة الفرنسية أن «السلطات العامة لا تؤمّن بشكل عام على أعمالها، باستثناء إيداعات الأعمال الخاصة». وفي حالة حدوث ضرر بمكان عرضها المعتاد، فإن «الدولة أو السلطات المحلية» هي التي تتكبد «النفقات الضرورية»، وفق المصدر نفسه.

من ناحية أخرى، فإن الجهات الخاصة، مثل مؤسستي جاكوميتي ولوي فويتون أو مجموعة بينو «تؤمن بشكل عام مجموعاتها»، وفق ما قالت إيرين بارنوان، رئيسة فرع الفنون في فرنسا لوسيط التأمين «دبليو تي دبليو». وبالتالي فإن شركات تأمين خاصة، غالبا ما تكون «من الجهات المتخصصة التابعة لمجموعات التأمين الكبيرة المعروفة»، هي التي تغطي العمل، مع «مستويات مختلفة من التأمين».

تكلفة «عالية للغاية»
بالنسبة إلى المتاحف العامة، فإن «التأمين (خلف جدرانها) على الأعمال، التي غالبا ما تكون ذات قيمة لا تُقدّر بثمن، لن يجعلها أقل عرضة للخطر وسيكبّد نفقات باهظة للغاية من دون أي ارتباط بخطر النهب»، وفق وزارة الثقافة.

من ناحية أخرى، في حالة الإعارة أو تغيير مكان العرض، لا خيار سوى تأمين الأعمال الفنية من جانب المؤسسة التي تستعيرها، سواء كانت عامة أو خاصة.

وتوضح المسؤولة في فرنسا عن قسم الفنون بشركة التأمين «أكسا إكس إل» دافنيه دو مارول، أن الخطر الأكبر على الأعمال الفنية يكون «عند إنزالها» و«توضيبها ووضعها في وسيلة نقل وإخراجها لوضعها مرة أخرى» في مكان العرض الجديد.

لكنّ التأمين يغطي أيضا العمل بمجرد تثبيته في موقعه الجديد، لحسن حظ هاوية الجمع التي كسرت عن طريق الخطأ تمثالا زجاجيا صغيرا لجيف كونز تُقدر قيمته بـ42 ألف دولار، في معرض للفن المعاصر بميامي.

هذا الضمان يحدد قيمة العمل، بالإضافة إلى مبلغ قسط التأمين، والذي يعتمد أيضا على معايير أخرى (بما يشمل طبيعة النقل، وظروف العرض).

ويمكن أن يصل هذا القسط إلى «ملايين أو حتى مئات الملايين»، حسب وزارة الثقافة الفرنسية التي تقدّر بـ«أكثر من مليار يورو»، قيمة «أقساط التأمين التراكمية لعقود الإعارة للمتاحف الوطنية التي منحتها فرنسا لمتحف اللوفر في أبوظبي لمعرض حول الانطباعية» انتهى أخيرا في العاصمة الإماراتية.

وردا على سؤال حول بوليصة التأمين الخاصة بها، رفضت جميع المتاحف أو المؤسسات التي اتصلت بها وكالة «فرانس برس» التعليق.

خطوات «رمزية»
كما أن الأذى اللاحق بأعمال فنية جراء تحركات لناشطين بيئيين قد يندرج في سياق أعمال «التخريب»، وهي حالات مذكورة «دائما في عقود التأمين الخاصة»، وفق بارنوان. لكن هذا لا يحول دون وجود بعض «القلق» لدى المؤسسات في مواجهة «المخاطر المتفاقمة».

وشهد العام 2022 سلسلة تحركات لنشطاء بيئيين استهدفوا أعمالا لبعض من أشهر الفنانين العالميين، من فان غوخ إلى مونيه، في مدن كبرى، بينها لندن وبرلين.

وتقول دافنيه دو مارول إن الأعمال الفنية التي طاولتها هذه التحركات «محمية بالزجاج، والضرر الذي أصابها منخفض نسبيا»، معتبرة أن هذه الخطوات «رمزية» وتهدف «لإرسال رسالة» أكثر من كونها تعكس رغبة في إحداث «ضرر لا يمكن إصلاحه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت مباراة المدينة والخمس في «دورينا» بالتعادل السلبي

انتهت مباراة المدينة والخمس في «دورينا» بالتعادل السلبي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 -...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11 شخصا وأكثر من 80 إصابة في نابلس

مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11 شخصا وأكثر من 80 إصابة في نابلس
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا

محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو

المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي أميركي

«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي ...
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع

أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة

شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة
رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور

رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم
باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم
الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل
الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو...
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن...
المزيد
تساؤلات حول التأمين على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة
تساؤلات حول التأمين على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة...
مها نصار تتزوج شقيق أمير كرارة في «سوق الكانتو»
مها نصار تتزوج شقيق أمير كرارة في «سوق الكانتو»...
سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية
سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية...
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا...
المزيد