  • Alwasat News
Atwasat

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 01:17 مساء
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
أطلت فاطمة مفتاح خلال الحلقة منشدة قصيدتها بعنوان «عصفورة النهر» (فيسبوك)
alwasat radio

تنتظر الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح نتيجة تصويت الجمهور للتأهل إلى المرحلة التالية من برنامج أمير الشعراء، وذلك بعد مشاركتها، الأربعاء، ضمن الحلقة الثامنة من برنامج «أمير الشعراء».

وتتنافس فاطمة على تصويت الجمهور مع الشاعرة السورية نور موصلي، والشاعر السعودي إبراهيم حلوش، وذلك بعد حصولهم على درجة 44/ 50، ومعهم الشاعر الأردني محمد محمود محاسنة، الذي حصل على 42 /50، في حين تأهل الشاعر إبراهيم توري من السنغال بعد حصوله درجة 46، وفق موقع «24».

وكانت فاطمة قد أطلت خلال الحلقة منشدة قصيدتها بعنوان «عصفورة النهر»، والتي أشارت الدكتورة أماني فؤاد إلى قوة عراقتها في التعبير الشعري وهي تغرف من ماء النهر المنساب الذي تنتسب إليه الشاعرة منذ البداية الذي لا ننزله مرتين أبدا، في إشارة إلى التناقض الدائم بين الواقع وما تتطلع إليه الذات الشاعرة من حرية وحياة، أما الدكتور علي بن تميم، فأشار إلى أن القصيدة تستدعي معلقة عنترة «هل غادر الشعراء من متردم» وموقفه أن معين الشعر دائري، وموقف هرقليطس الذي يعلن أن النهر مستقيم، والشاعرة هنا تضعنا في إطار رومانسي يخلع على الطبيعة جلالا وطهرا، مع سيطرة الحزن والأسى على جو القصيدة، وختم الدكتور محمد حجو بالقول: «أعتقد أن عنوانك يصور فكرة الزمن بتعاقبه وسيلانه، وكأن قطرات الماء تجري جريان الثواني، والنهر يرمز إلى الحياة وتعاقب أزمانها»، متوقفا عند بعض الجسور الدلالية والمعنوية بين الأبيات.

- تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

- الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

- الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء» (فيديو)

في مستهل الحلقة الثامنة، كانت المذيعة لجين عمران قد أعلنت مقدمة نتائج تصويت الجمهور للشعراء المتبقين من الحلقة، حيث تأهل الشاعر عبدالله محمد العنزي من السعودية بنتيجة 76%، بينما حصل مصطفى مطر على 55%، وحصلت شريهان الطيب على 44%، وحصل خالد الحسن على 43%، ثم تم الإعلان بعدها عن أسماء شعراء الحلقة وهم: إبراهيم توري من السنغال، وإبراهيم حلوش من السعودية، وفاطمة مفتاح من ليبيا، ومحمد محمود محاسنة من الأردن، ونور الموصلي من سوريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو

المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه
«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي أميركي

«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي ...
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع

أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
السويحلي يفوز على الصداقة الفلسطيني في البطولة العربية للطائرة

السويحلي يفوز على الصداقة الفلسطيني في البطولة العربية للطائرة
غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية

غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية
إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ

إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ
صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال

صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال
نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي يحذر

نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي ...
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة
«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة

«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار

متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: تفاصيل حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»
بالصور: تفاصيل حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان «الإسكندرية للفيلم...
ستيفن سبيلبرغ يحضر مسلسلا عن نابليون
ستيفن سبيلبرغ يحضر مسلسلا عن نابليون
«الجونة السينمائي» يعلن موعد إقامة دورته السادسة
«الجونة السينمائي» يعلن موعد إقامة دورته السادسة
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم
باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو...
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن...
المزيد
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا...
الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل
الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل...
باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم
باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم...
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة...
المزيد