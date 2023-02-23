بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تنتظر الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح نتيجة تصويت الجمهور للتأهل إلى المرحلة التالية من برنامج أمير الشعراء، وذلك بعد مشاركتها، الأربعاء، ضمن الحلقة الثامنة من برنامج «أمير الشعراء».

وتتنافس فاطمة على تصويت الجمهور مع الشاعرة السورية نور موصلي، والشاعر السعودي إبراهيم حلوش، وذلك بعد حصولهم على درجة 44/ 50، ومعهم الشاعر الأردني محمد محمود محاسنة، الذي حصل على 42 /50، في حين تأهل الشاعر إبراهيم توري من السنغال بعد حصوله درجة 46، وفق موقع «24».

وكانت فاطمة قد أطلت خلال الحلقة منشدة قصيدتها بعنوان «عصفورة النهر»، والتي أشارت الدكتورة أماني فؤاد إلى قوة عراقتها في التعبير الشعري وهي تغرف من ماء النهر المنساب الذي تنتسب إليه الشاعرة منذ البداية الذي لا ننزله مرتين أبدا، في إشارة إلى التناقض الدائم بين الواقع وما تتطلع إليه الذات الشاعرة من حرية وحياة، أما الدكتور علي بن تميم، فأشار إلى أن القصيدة تستدعي معلقة عنترة «هل غادر الشعراء من متردم» وموقفه أن معين الشعر دائري، وموقف هرقليطس الذي يعلن أن النهر مستقيم، والشاعرة هنا تضعنا في إطار رومانسي يخلع على الطبيعة جلالا وطهرا، مع سيطرة الحزن والأسى على جو القصيدة، وختم الدكتور محمد حجو بالقول: «أعتقد أن عنوانك يصور فكرة الزمن بتعاقبه وسيلانه، وكأن قطرات الماء تجري جريان الثواني، والنهر يرمز إلى الحياة وتعاقب أزمانها»، متوقفا عند بعض الجسور الدلالية والمعنوية بين الأبيات.

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في مستهل الحلقة الثامنة، كانت المذيعة لجين عمران قد أعلنت مقدمة نتائج تصويت الجمهور للشعراء المتبقين من الحلقة، حيث تأهل الشاعر عبدالله محمد العنزي من السعودية بنتيجة 76%، بينما حصل مصطفى مطر على 55%، وحصلت شريهان الطيب على 44%، وحصل خالد الحسن على 43%، ثم تم الإعلان بعدها عن أسماء شعراء الحلقة وهم: إبراهيم توري من السنغال، وإبراهيم حلوش من السعودية، وفاطمة مفتاح من ليبيا، ومحمد محمود محاسنة من الأردن، ونور الموصلي من سوريا.