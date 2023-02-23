الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل

القاهرة - بوابة الوسط

حُكِم بالسجن 60 عاما، الأربعاء، على عضو عصابة قَتَل العام 2019 مغني الراب نيبسي هاسل بإطلاقه النار من مسافة قريبة في لوس أنجليس.

واعترف إريك هولدر (32 عاما) خلال محاكمته بـأنه قتل هاسل الذي كان النجم الصاعد في موسيقى الراب الأميركية، لكنه أكد أنه أقدم على جريمته «تحت تأثير العاطفة»، ولم يخطط لها سلفا، وفق «فرانس برس».

لكن هيئة المحلفين لم تأخذ بروايته هذه خلال محاكمته، إذ اعتبرت في يوليو الماضي أنه مذنب بارتكاب جريمة قتل، ورأوا أنه فعل ذلك مع سبق الإصرار.

وأصدر القاضي المسؤول عن تحديد عقوبة هولدر، الأربعاء، حكما بسجنه مدة لا تقل عن 25 عاما عن جريمة القتل، معطوفة على 25 عاما، إضافية عن استخدام سلاح ناري. كذلك حكم عليه بالحبس عشر سنوات إضافية لإطلاقه النار وإصابته رجلين آخرين كانا على مقربة من مكان الجريمة.

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وكان مقتل نيبسي هاسل في مارس 2019 وهو في الثالثة والثلاثين أثار تأثرا واسعا في الولايات المتحدة، ووجه نجوم كثر تحية لروح مغني الراب الراحل، بينهم سنوب دوغ والنجم ستيفي واندر.

هاير

وشارك عشرات الآلاف في مراسم وداعية أقيمت في أبريل 2019 بلوس أنجليس وتليت خلالها رسالة وجهها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وعلى الرغم من تأسيسه متجرا للملابس في الحي الذي نشأ فيه بجنوب لوس أنجليس، بقي نيبسي هاسل على صلة بعالم العصابات الذي ترعرع في مناخه.

وكان قاتله إريك هولدر عضوا في «رولين سيكستيز كريبس»، وهي منظمة كان مغني الراب ينتمي إليها أيضا.

وحصل هاسل بعد وفاته على جائزتي «غرامي» العام 2020 لأفضل أداء راب عن «راكس إن ذي ميدل» ولأفضل أداء راب مغنى عن «هاير».

وفي أغسطس الماضي، خُصِصت له نجمة تكريمية على رصيف الفن والشهرة في هوليوود.