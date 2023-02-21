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رحيل المخرج الفرنسي ميشال دوفيل عن 91 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 10:11 صباحا
رحيل المخرج الفرنسي ميشال دوفيل عن 91 عاما
المخرج ميشال دوفيل يتوسط الممثلين كريستوف مالافوي وكارول لورعلى هامش حفلة توزيع جوائز سيزار الفرنسية في 22 فبراير 1986 (أ ف ب)
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توفي المخرج الفرنسي ميشال دوفيل، الذي تولى إخراج أعمال شارك نجوم كثر فيها بينهم بريجيت باردو وكاترين دونوف وميشال بيكولي عن 91 عاما، حسب ما أعلنت عائلته.

وقالت زوجته روزاليند دوفيل «انتظرنا حتى اليوم (الإثنين) لنعلن وفاة ميشال لأننا رغبنا في الحفاظ على حميمية هذه اللحظات مع العائلة، ولأن دوفيل كان يكره المراسم الرسمية للوفاة...».

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ودُفن مخرج «بيريل آن لا دومور» الذي أوضحت زوجته أنه توفي، 16 فبراير، نتيجة معاناته الشيخوخة، في مقبرة قرب العاصمة الفرنسية باريس.، وفق «فرانس برس»

وتولى دوفيل إخراج نحو ثلاثين عملا، ونال جائزتي سيزار، الأولى عن «دوسييه 51 (1979) والثانية عن «بيريل آن لا دومور» (1986).

 أفلامه مقتبسة من أعمال أدبية
وكانت معظم أفلامه مقتبسة من أعمال أدبية، بينها «لا ليكتريس» الذي يستند إلى رواية لريمون جان و«دوسييه 51» المقتبس من كتباب لغي بيرو.

ولد ميشال دوفيل أبريل 1931، وتعلم الإخراج مدى عشر سنوات مع انري دوكوان. وحقق نجاحا مع فيلم «بنجامين أو لي ميموان دان بوسو» (1967) الذي شارك فيه الممثلون ميشال مورغان وميشال بيكولي وبيير كليمانتي. والعام 1970، أخرج فيلم «لورس اي لا بوبيه»، وهو أحد آخر الأعمال التي تولت بريجيت باردو بطولتها.

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