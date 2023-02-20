«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» و«حليم»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي مهندس الديكور المصري أنسي أبوسيف الجمهور، الإثنين، في ندوة خاصة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، المستمرة حتى 22 فبراير.

تقام ندوة مهندس الديكور أنسي أبوسيف، في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2:00 وحتى 4:00 عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام.

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يتحدث أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا، بعدما تمكن من تقديم أعمالا يشهد لها على مدار مشواره الفني، أبرزها «الحرافيش» و«الكيت كات» و«أيام السادات» و«حليم» و«الكنز» وغيرها.

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ انطلاقه الخميس الماضي، عددا من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، حضرهما أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.