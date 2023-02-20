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جائزة نقابة المخرجين الأميركيين تذهب إلى كوان وشينرت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 11:47 صباحا
جائزة نقابة المخرجين الأميركيين تذهب إلى كوان وشينرت
مخرجا فيلم «إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس» دانيال كوان ودانيال شينرت لدى فوزهما بجائزة أفضل فيلم روائي في الحفلة السنوية الخامسة والسبعين لنقابة المخرجين الأميركيين في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية في 18 فبراير 2023 (أ ف ب)
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قبل أسابيع من حفلة توزيع جوائز الأوسكار، منحت نقابة المخرجين الأميركيين جائزة أفضل فيلم، السبت، لمخرجي فيلم «إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس» (Everything Everywhere All At Once).

وتمكن فيلم المخرجين دانيال كوان ودانيال شينرت البالغين الخامسة والثلاثين من الفوز بجائزة أفضل فيلم روائي، في الحفلة السنوية الخامسة والسبعين لنقابة المخرجين الأميركيين (DGA) في بيفرلي هيلز أمام الأفلام الأربعة المنافسة وأحدها من إخراج ستيفن سبيلبرغ.

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وقال كوان الذي بدا متفاجئا «شكرا للجميع من أعماق قلبي. لقد كان عاما رائعا لفيلمنا الصغير الذي لا يزال يشق طريقه بطريقة أو بأخرى»، وفق «فرانس برس».

ويتناول «إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس» قصة مالكة مغسلة أنهكتها متاعبها الإدارية، تنغمس فجأة في أكوان متوازية.

وحقق الفيلم نجاحا واسعا العام الماضي إذ حصد نحو 100 مليون دولار في كل أنحاء العالم، وحصل على 11 ترشيحا لجوائز الأوسكار متصدرا بذلك السباق إلى التماثيل الصغيرة المرموقة التي توزع في 12 مارس المقبل في هوليوود.

جوائز نقابة المخرجين
وتُعدّ جوائز نقابة المخرجين التي وزعت للمرة الخامسة والسبعين مؤشرا مهما إلى هوية الفائزين بالأوسكار، إذ أن 17 من آخر 19 مخرجا حصلوا علي جائزة أفضل مخرج فيها، نالوا أيضا جائزة الأوسكار في السنة نفسها.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة النقابة، إلى كوان وشينرت، كلا من مارتن ماكدونا («ذي بانشيز أوف إينشرين») وتود فيلد («تار»).

غير ناطق بالإنجليزية 
ومن بين ترشيحاته الأربعة عشر التي لم يحصد أي فيلم بلغة غير الإنجليزية مثلها قبلا، باستثناء فيلم المخرج أنغ لي «كراوتشينغ تايغر هيدن دراغون» سنة 2001، حقق «آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت» الفوز أيضا في فئة أفضل مخرج التي نالها إدوارد برغر (53 عاما) متقدما على منافسيه جينا برينس-بايذيوود (عن «ذي وومن كينغ») ومارتن ماكدوناه («ذي بانشيز أوف إينشرين») وبارك تشان-ووك («ديسيجن تو ليف») ودانيال كوان ودانيال شينرت («إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس») وتود فيلد («تار») وجوزيف كوسينسكي («توب غَن: مافريك») وستيفن سبيلبرغ عن فيلمه «ذي فيبلمانز» المُستوحى بصورة كبيرة من طفولته.

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