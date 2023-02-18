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مرض نادر وخطير.. تعرف إلى آخر تطورات حالة بروس ويليس الصحية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 01:44 مساء
مرض نادر وخطير.. تعرف إلى آخر تطورات حالة بروس ويليس الصحية
الممثل الأميركي بروس ويليس في 9 يناير 2019 في لندن (أ ف ب)
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أعلنت عائلة النجم الأميركي بروس ويليس تدهور حالته، وذلك بعد مرور نحو عام من اعتزال بطل «Die Hard» التمثيل بعد ثبوت إصابته بالحبسة الكلامية.

وفي بيان نشر، الخميس، قالت عائلة النجم (67 عاما)، إن ويليس ثبتت إصابته بمرض نادر وخطير ويعرف باسم «الخرف الجبهي الصدغي»، حسب «سكاي نيوز».

وجاء في البيان أنه «رغم أن هذا مؤلم، فإنه من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية. هو مرض قاس لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص».

- الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

في مارس الماضي، قالت عائلة ويليس إن فقده القدرة على الكلام أثر على قدراته المعرفية، حيث تسبب الحالة فقد القدرة على فهم الحديث أو التعبير عنه.

وفي بيان الخميس، أوضحت عائلته أن تحديات التواصل كانت مجرد عرض واحد من أعراض مرض «الخرف الجبهي الصدغي».

وورد في البيان أيضا أنه «لا توجد علاجات لهذا المرض، وهي حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة. مع تطور حالة بروس نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث».

ونُشر البيان على الموقع الإلكتروني لجمعية معنية بالبحث في المرض، ووقعت عليه إيما هيمنغ ويليس زوجة ويليس، وزوجته السابقة ديمي مور، وأبناؤه الخمسة رومر وسكاوت وتالوله ومابل وإيفلين.

وعلى مدار 4 عقود من العمل، حققت أفلام ويليس أكثر من 5 مليارات دولار في شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم، ومن أشهر أفلامه «داي هارد» و»ذي سيكس سنس».

 أشهر ممثلي أفلام الحركة
وبدأ نجم ويليس بالأفول قبل مرضه واعتزاله، لكنّ صورته بقيت في الأذهان كأحد أشهر ممثلي أفلام الحركة في هوليوود، وفق «فرانس برس».

وعُرف بروس ويليس بداية في ثمانينات القرن العشرين من خلال مسلسل «مونلايتينغ» التلفزيوني إلى جانب سيبيل شيبرد، لكنّه دخل عالم الشهرة عام 1988 بفضل تجسيده شخصية البطل الذي لا يُقهر جون ماكلين في فيلم الحركة «داي هارد» الذي جعله نجماً عالمياً.

وأصبح الرأس الحليق والابتسامة الساخرة العلامة الفارقة للممثل الذي تولى الدور نفسه في جزأين آخرين في التسعينات كرّسا شهرته، فأصبح بفضل هذه السلسلة من الأفلام أحد أبرز النجوم في هذا النوع السينمائي.

مطلوب في هوليوود
وبات ويليس مطلوبا جدا في هوليوود، وأسندت إليه أدوار في عدد من الإنتاجات الكبرى، سواء في أفلام حركة كلاسيكية منها «ذي لاست بوي سكاوت» و«ذي جاكال» أو في أفلام من نوع الخيال العلمي على غرار «12 مانكيز» الذي لقي استحسان النقاد و»ذي فيفث إيليمنت» للوك بيسون.

وعمل ويليس بإدارة أبرز المخرجين من أمثال براين دي بالما وروبرت زيميكيس وكوينتن تارانتينو الذي أسند إليه عام 1994 دور ملاكم بدأ نجمه يبهت، فيما كان في أوج مجده.

أما مع المخرج شيامالان، فكانت لويليس أدوار أكثر قتامة وذات طابع درامي كما في «ذي سيكث سنس» و«أنبريكبل».

وواصل ويليس التمثيل لكنه لم يعد يلقى النجاح نفسه وتراجعت شهرته شيئاً فشيئاً، رغم خوضه غمار أنواع أخرى مثل الكوميديا («ذي هول ناين ياردس» عام 2000).

وشارك في جزأين جديدين من سلسلة «داي هارد» (عامي 2007 و2013) لم يقنعا النقاد ولا الجمهور.

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