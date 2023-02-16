انتعاش الإقبال على دور السينما في أوروبا العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

انتعش إقبال الجمهور على دور السينما الأوروبية بنحو الثلث على أساس سنوي العام 2022، لكنه لا يزال أدنى بكثير، مما كان عليه قبل جائحة «كوفيد»، وفقا للإحصاءات الموقتة الصادرة، الأربعاء، عن الاتحاد الدولي لدور السينما.

ولاحظ الاتحاد في بيان أن «عدد التذاكر المباعة العام 2022 في أوروبا كان أقل بنسبة 40.3% بالمقارنة مع العام 2019 القياسي، فيما كانت الإيرادات أقل بنسبة 34.4%»، وفق «فرانس برس».

ويعود هذا التراجع إلى القيود المرتبطة بـ«كوفيد» والتي بقيت متبعة في بعض الدول حتى يونيو 2022، وانخفاض عدد الأفلام الجديدة، وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

إلا أن عدد التذاكر المباعة زاد بنسبة 36.5% على الأقل عما كان عليه العام 2021 الكارثي، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 55.6% مقارنة مع تلك المحققة في تلك السنة.

وشهدت دور السينما في النمسا وجمهورية التشيك وليتوانيا وسلوفينيا انتعاشا قويا على أساس سنوي، فيما واصلت الأسواق الرئيسية كفرنسا وألمانيا وبريطانيا «تضييق الفجوة مع مستويات ما قبل الجائحة». إلا أن إسبانيا وإيطاليا مثلا سجلتا انتعاشا «أبطأ».

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وإذ أشار الاتحاد إلى أن أفلاما أميركية بارزة من بينها «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» أو «توب غن: مافريك» أسهمت في تحقيق هذا الانتعاش، شدد على أن السينما الوطنية أدت «دورا رئيسيا» فيه، وخصوصا في فرنسا حيث بلغت حصة السينما الفرنسية 40% من السوق، وبدرجة أقل في جمهورية التشيك (33%) والدنمارك (26%) وفنلندا (25%).