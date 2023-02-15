بانكسي يكشف عن عمل فني جديد لمناسبة عيد الحب

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الفنان البريطاني بانكسي، الثلاثاء، في يوم عيد الحب، عن عمل فني له يسلط الضوء على موضوع العنف المنزلي، أنجزه على أحد جدران منطقة مارغايت جنوب شرق إنجلترا.

وتُظهر اللوحة الجدارية ربة منزل يعود مظهرها إلى خمسينيات أو ستينيات القرن العشرين، مع عين وسن مشوهتين، فيما تظهر بجانبها قدما رجل تتدليان من ثلاجة قديمة رسمها الفنان بطريقة مطابقة جدا للواقع، وفق «فرانس برس».

ونشر بانسكي في حسابه عبر «إنستغرام» صورا للعمل الفني المُسمى «فالنتاينز داي ماسكارا» في 14 فبراير الذي تحتفل فيه دول عدة بعيد الحب.

وتمكن عدد كبير من مستخدمي الإنترنت من تحديد موقع إنجاز هذا العمل الفني، مشيرين إلى أن بانسكي رسم اللوحة الجدارية بمنطقة مارغايت الساحلية الصغيرة في كنت، حيث رصدت وكالة «فرانس برس» وجودها.

وقبل ثلاث سنوات، رسم الفنان المتحدر من بريستول والذي يستخدم اسما مستعارا، لوحة لمناسبة عيد الحب تمثل فتاة صغيرة تستهدف بمنجنيق باقة من الورود الحمراء.

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ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أظهر بانكسي الذي تحقق أعماله أرقاما قياسية في المزادات، دعما للأوكرانيين. وفي يناير، طرح خمسين سيريغرافا للبيع في خطوة ترمي إلى جمع أموال للمدنيين.

وكان قد نشر عبر حسابه على «إنستغرام» منتصف نوفمبر مقطع فيديو يجمع أعمالا رسمها بالمرسام في أوكرانيا، بعضها يمثل شخصا يضع قناعا واقيا من الغاز في غوستوميل، مؤكدا بذلك أنه صاحب هذه الأعمال.