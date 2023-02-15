وفاة المؤلف الموسيقي النمساوي فريدريك سيرها عن 96 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي المؤلف الموسيقي النمساوي فريدريك سيرها الذي أحيا القطاع الموسيقي في النمسا بعد الحرب العالمية الثانية، عن 96 عاما، الثلاثاء، على ما أعلنت عائلته لوكالة الأنباء النمساوية.

ولد سيرها في فيينا بتاريخ 17 فبراير 1926، وسرعان ما أنشأ أسلوبه الموسيقي الخاص الذي يستند إلى إصدار نغمات متسلسلة غير متغيرة، ثم اعتمد الانطباعية في الموسيقى، وفق «فرانس برس».

في أوائل ستينات القرن الفائت، ألّف مقطوعة بعنوان «شبيغل»، فيما أصبح اسمه بارزا في المجال من دون توقفه عن البحث على مسارات موسيقية جديدة.

إلا أن وصوله إلى العالمية استغرق 20 سنة مع تأليفه أوبرا «بال» التي عُرضت للمرة الأولى ضمن مهرجان «سالزبورغ» العام 1981.

وكان سيرها يؤكد باستمرار أنه يؤلف الموسيقى «كما يتنفس»، وكان يجد الإلهام عند الفجر «عندما يتوقف عن النوم بعمق ولا يكون مستيقظا بشكل كامل بعد»، على حد قوله في إحدى المقابلات الأخيرة التي أجراها مع جريدة «كورير». وكان سيرها قائدا لفرقة موسيقية أيضا.

وأشادت وزيرة الدولة للشؤون الثقافية في النمسا أندريا ماير «بمسيرة سيرها وأعماله» التي جسدت بصورة واضحة «شجاعته الشخصية» لتوفير «انطلاقة جديدة» للموسيقى بعد الحرب العالمية الثانية.