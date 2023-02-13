بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل الفنان المصري أحمد حلمي وصناع مسرحية «ميمو» بروفات وجلسات عمل مكثفة على أحد مسارح القاهرة، بحضور الأبطال المشاركين هنا الزاهد وحمدي المرغني وهنا شيحة وأحمد رزق ومحمد رضوان.

ونجح المنتج حمدي بدر في إعادة حلمي إلى خشبة المسرح بـ«ميمو» بعد غياب أكثر من 20 عاما، كما يجرى تنفيذ المسرحية بلوحة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور من كوميديا وتراجيديا وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية، وفقا لبيان.

«ميمو» بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدي المرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة وإنتاج حمدي بدر، ومن المقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت آخر الأعمال المسرحية التي شارك فيها الفنان المصري هي «حكيم عيون» مع الراحل علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز.

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كما تعد المسرحية الجديدة هي التجربة الثالثة لحمدي بدر عقب نجاح «لوكاندة الأوباش» للفنانة اللبنانية مايا دياب، و«أولاد كازانوفا» للفنانين عمرو يوسف وحسن الرداد، وجرى عرضهما أكثر من مرة على مسرح البوليفار ضمن فعاليات موسم الرياض.

من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)

من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)

من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)

من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)

من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)