  • Alwasat News
Atwasat

بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:00 مساء
بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يواصل الفنان المصري أحمد حلمي وصناع مسرحية «ميمو» بروفات وجلسات عمل مكثفة على أحد مسارح القاهرة، بحضور الأبطال المشاركين هنا الزاهد وحمدي المرغني وهنا شيحة وأحمد رزق ومحمد رضوان.

ونجح المنتج حمدي بدر في إعادة حلمي إلى خشبة المسرح بـ«ميمو» بعد غياب أكثر من 20 عاما، كما يجرى تنفيذ المسرحية بلوحة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور من كوميديا وتراجيديا وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية، وفقا لبيان.

«ميمو» بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدي المرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة وإنتاج حمدي بدر، ومن المقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت آخر الأعمال المسرحية التي شارك فيها الفنان المصري هي «حكيم عيون» مع الراحل علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز.

- أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي

- بالصور: الرداد ويوسف يواصلان الاستعداد لتقديم «كازانوفا»

كما تعد المسرحية الجديدة هي التجربة الثالثة لحمدي بدر عقب نجاح «لوكاندة الأوباش» للفنانة اللبنانية مايا دياب، و«أولاد كازانوفا» للفنانين عمرو يوسف وحسن الرداد، وجرى عرضهما أكثر من مرة على مسرح البوليفار ضمن فعاليات موسم الرياض.

من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «ميمو» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ

الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس
تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس
انطلاق أكبر معرض على الإطلاق عن فيرمير بأمستردام
انطلاق أكبر معرض على الإطلاق عن فيرمير بأمستردام
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
المزيد
بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»
بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»...
«ماجيك مايكس» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«ماجيك مايكس» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
وفاة تروغوي عضو فرقة «دي لا سول»
وفاة تروغوي عضو فرقة «دي لا سول»...
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني...
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار...
المزيد