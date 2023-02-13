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فيديو: المغربي محمد رفاعي يطرح «حل عن سماي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 04:02 مساء
فيديو: المغربي محمد رفاعي يطرح «حل عن سماي»
بوستر أغنية المغربي محمد رفاعي «حل عن سماي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرح الفنان المغربي محمد رفاعي أغنيته الجديدة بعنوان «حل عن سماي»، وذلك على «يوتيوب» وجميع التطبيقات الموسيقية.

«حل عن سماي» أغنية إيقاعية تحمل مزيجا من الموسيقى المغربية والخليجية وهي من إنتاج شركة «SS Heliodor Australia» القائمة بالأعمال الفنية لمحمد رفاعي ومن كلمات يونس آدم وألحان محمد رفاعي، أما التوزيع والميكس والماسترينغ لحمزة الغازي، وفقا لبيان.

أبدى الفنان المغربي سعادته البالغة بإطلاق أغنية «حل عن سماي» التي يعتبرها بمثابة تحد له، وإضافة لمسيرته الفنية، فهو يصفها بالأغنية الجديدة والمختلفة عن الأغنيات التي أطلقها سابقا أو ألفها لفنانين آخرين.

وقال «أردت أن أوجه رسالة لكل شخص حزين أو مُدمر من جراء ظروف مُعينة أن يؤمن أنه بالعزيمة والإرادة يُمكننا تخطي كل العقبات في الحياة، وأدعوه لعدم الالتفات أو الرجوع للماضي والسير قُدما بعيدا عن الشعور بالندم. فلا شك أن تجارب الحياة الصعبة تجعلنا أقوى وتساعدنا على البحث عن واقع أجمل».

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وختم حديثه، قائلا «فخور جدا بالانضمام إلى Universal Music MENA، الشركة العالمية الرائدة في مجال الموسيقى وأنا على ثقة أن هذا التعاون سيمنح الأغنية انتشارا أوسع على صعيد الدول العربية والعالم. كما أتمنى أن يكون النجاح حليفنا من خلال هذه الأغنية وجميع الأعمال التي سنطلقها خلال السنوات المقبلة».

أغنية «حل عن سماي» صُورت على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد زراقط في لبنان وتحديدا في مدينة صور.

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