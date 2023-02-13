  • Alwasat News
Atwasat

«ماجيك مايكس» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 02:02 مساء
«ماجيك مايكس» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
المخرج جيمس كاميرون والممثلة سوزي أميس في هوليوود، 15 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

تصدر الفيلم الكوميدي الدرامي الجديد «ماجيك مايكس لاست دانس» للمخرج ستيفن سودربرغ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية بنهاية الأسبوع الماضي، مع إيرادات قاربت 8.2 ملايين دولار، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

هذه الإيرادات المتواضعة نسبيا لشركة «وارنر براذرز» تأثرت بلا شك بالمنافسة القوية الناجمة عن عرض مباراة نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، أكثر الأحداث السنوية استقطابا للمشاهدين، الأحد، في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ووصف المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس، هذه النتيجة بأنها «انطلاقة هادئة لتتمة فيلم درامي كوميدي». وهذه المرة الأولى منذ سبتمبر يفشل فيها الفيلم المتصدر لشباك التذاكر في جمع إيرادات تتخطى عشرة ملايين دولار.

في المقابل، أتت نتائج شباك التذاكر لنهاية الأسبوع الفائت مواتية للسينمائي جيمس كاميرون. وحصد فيلمه «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» 6,9 ملايين دولار، ليحتل المركز الثاني في الفترة من الجمعة إلى الأحد، بينما احتلت النسخة المجددة الثلاثية الأبعاد من فيلمه الشهير «تيتانيك» المركز الثالث بعدما نالت 6,4 ملايين دولار، وهي أول مرة يحتل عملان للمخرج نفسه اثنين من المراكز الخمسة الأولى على شباك التذاكر.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «80 فور برايدي» من إنتاج شركة باراماونت، مع إيرادات بلغت ستة ملايين دولار. وتؤدي في هذا الفيلم الممثلات المخضرمات ليلي توملين وجاين فوندا وريتا مورينو وسالي فيلد دور مجموعة صديقات يسافرن لمشاهدة لاعب كرة القدم الأميركية الشهير توم برايدي في مباراة «سوبر بول» العام 2017.

أما المركز الخامس فاحتله متصدر الأسبوع الماضي، فيلم «نوك آت ذي كابين» من إنتاج شركة يونيفرسال، مع عائدات بلغت 4.4 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي الأفلام في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:
6- «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» مع 3.9 ملايين دولار
7- «إيه مان كالد أوتو» مع 2.6 مليون دولار
8- «ميسينغ» مع 2.6 مليون دولار
9- «ميغان» مع 1.7 مليون دولار
10- «بلاين» مع 1.2 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ

الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس
تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس
انطلاق أكبر معرض على الإطلاق عن فيرمير بأمستردام
انطلاق أكبر معرض على الإطلاق عن فيرمير بأمستردام
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
المزيد
بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»
بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»...
«ماجيك مايكس» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«ماجيك مايكس» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
وفاة تروغوي عضو فرقة «دي لا سول»
وفاة تروغوي عضو فرقة «دي لا سول»...
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني...
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار...
المزيد