«ماجيك مايكس» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر الفيلم الكوميدي الدرامي الجديد «ماجيك مايكس لاست دانس» للمخرج ستيفن سودربرغ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية بنهاية الأسبوع الماضي، مع إيرادات قاربت 8.2 ملايين دولار، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

هذه الإيرادات المتواضعة نسبيا لشركة «وارنر براذرز» تأثرت بلا شك بالمنافسة القوية الناجمة عن عرض مباراة نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، أكثر الأحداث السنوية استقطابا للمشاهدين، الأحد، في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ووصف المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس، هذه النتيجة بأنها «انطلاقة هادئة لتتمة فيلم درامي كوميدي». وهذه المرة الأولى منذ سبتمبر يفشل فيها الفيلم المتصدر لشباك التذاكر في جمع إيرادات تتخطى عشرة ملايين دولار.

في المقابل، أتت نتائج شباك التذاكر لنهاية الأسبوع الفائت مواتية للسينمائي جيمس كاميرون. وحصد فيلمه «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» 6,9 ملايين دولار، ليحتل المركز الثاني في الفترة من الجمعة إلى الأحد، بينما احتلت النسخة المجددة الثلاثية الأبعاد من فيلمه الشهير «تيتانيك» المركز الثالث بعدما نالت 6,4 ملايين دولار، وهي أول مرة يحتل عملان للمخرج نفسه اثنين من المراكز الخمسة الأولى على شباك التذاكر.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «80 فور برايدي» من إنتاج شركة باراماونت، مع إيرادات بلغت ستة ملايين دولار. وتؤدي في هذا الفيلم الممثلات المخضرمات ليلي توملين وجاين فوندا وريتا مورينو وسالي فيلد دور مجموعة صديقات يسافرن لمشاهدة لاعب كرة القدم الأميركية الشهير توم برايدي في مباراة «سوبر بول» العام 2017.

أما المركز الخامس فاحتله متصدر الأسبوع الماضي، فيلم «نوك آت ذي كابين» من إنتاج شركة يونيفرسال، مع عائدات بلغت 4.4 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي الأفلام في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» مع 3.9 ملايين دولار

7- «إيه مان كالد أوتو» مع 2.6 مليون دولار

8- «ميسينغ» مع 2.6 مليون دولار

9- «ميغان» مع 1.7 مليون دولار

10- «بلاين» مع 1.2 مليون دولار.