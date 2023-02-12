تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

عبراختصاصيو التراث عن قلقهم من إمكانية اختفاء آثار حي عربي عمره عدة قرون دمرته إسرائيل في العام 1967، وذلك بسبب أعمال التنقيب عن الآثار في ساحة حائط البراق في القدس المحتلة.

وبعد احتلال القدس في حرب 1967، هدمت إسرائيل حي المغاربة، ولم يبق ما يذكر بتاريخه العربي في الساحة الواسعة التي تعج بالسياح والمصلين اليهود، وفق «فرانس برس».

ويشير اليهود إلى حائط البراق، الذي يؤمن المسلمون بأنه الموقع الذي صعد منه النبي محمد على دابة البراق إلى السماء، باسم الحائط الغربي.

- مؤرخ فرنسي: إسرائيل خططت لتدمير حي المغاربة في القدس

في يناير المنصرم، كشفت حفريات تهدف حسب سلطة الآثار إلى «تعزيز البنية التحتية وتثبيتها وتحسينها» في الموقع، عن بقايا منازل وأزقة تمثل «أجزاء» من حي المغاربة.

لكن بعد أيام قليلة، اكتشف صحفية في وكالة «فرانس برس» أن الحجارة جمعت وسويت مرة أخرى.

ويقول المؤرخ الفرنسي فينسينت لومير إن «الاكتشافات تضمنت جدرانا يبلغ ارتفاعها مترا تقريبا وآثار طلاء وفناء مرصوفا بالحصى ونظاما لتصريف مياه الأمطار».

وأوضح لومير الذي صدر له كتاب عن هدم الحي تحت عنوان «عند أقدام السور: حياة وموت حي المغاربة في القدس»، «لم يتوقع أحد اكتشاف هذا العدد الكبير من بقايا حي المغاربة المحفوظة إلى هذا الحد».

وتابع «كان بإمكاننا السير لبضع ساعات في وسط حي المغاربة القديم في شوارعه وساحاته ومنازله».

حيّ المغاربة

شيّد حيّ المغاربة غرب باحات المسجد الأقصى، في عهد صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر الميلادي للحجاج المسلمين من شمال أفريقيا.

ويقع المسجد الأقصى، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في الجزء الشرقي من مدينة القدس التي ضمتها إسرائيل. ويشير إليه اليهود بـ«جبل الهيكل» أقدس المواقع في ديانتهم.

وعند احتلال القدس في يونيو من العام 1967، أجلي السكان قسرا من منازلهم قبل هدم الحي في ساعات الليل.

يرى مدير منظمة «عيميك شافيه» الإسرائيلية، ألون أراد، الذي تحارب منظمته تسييس علم الآثار، أن نوايا سلطة الآثار غامضة.

ويقول «الأنشطة الأثرية السابقة في البلدة القديمة ومحيطها تجعلنا نشعر بقلق عميق».

الحفريات المثيرة للجدل

تشارك سلطة الآثار الإسرائيلية في العديد من الحفريات المثيرة للجدل في القدس، خاصة في حي سلوان الفلسطيني إلى الشمال من البلدة القديمة، والأنفاق أسفل الحائط الغربي.

ويرى الفلسطينيون أن تلك الحفريات تهدد أساسات المسجد الأقصى ومصلياته وباحاته.

ويوضح أن أولوية سلطة الآثار تتمثل في إنشاء موقع أثري واسع يحتفي بالتراث اليهودي فقط في القدس.

ويتهم عالم الآثار السلطات الإسرائيلية بـ«إخفاء أي تراث أو انتماء ثقافي آخر» واستخدام الحفريات من أجل «تهويد» البلدة القديمة. وشككت سلطة الآثار الإسرائيلية في ادعاءات أراد وقالت إنه لا أساس لها.

وأكدت أنها تعمل على «كل آثار القدس التي تعود إلى كل الثقافات والأديان التي عاشت في المدينة المقدسة».

وعن بقايا حي المغاربة التي اكتشفت الشهر الماضي، تقول سلطة الآثار إنها حديثة جدا ولا يمكن اعتبارها آثارا، ومع ذلك أكدت أنا وثقتها وأنّ المعلومات المتعلقة بها ستنشر في مجلة علمية.

ولم ترد سلطة الآثار على سؤال حول ما إذا تنوي عرض تلك الآثار المكتشفة للعامة أو وضعها في متحف. وجرى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب في العام 2020.

تراثه متعدد الثقافات

يقول المدير التنفيذي لمركز عبدالرحمن بوعبيد البحثي المغربي، علي بوعبيد، إن المغرب يعمل على الترويج لتراثه متعدد الثقافات.

ويضيف «أنه لتباين غريب، أن يحتفي أحد الطرفين بالتنوع بصوت عال، بينما يدبر الطرف الآخر بسرية اختفائه».

لا تأتي المعلومات المعروضة في الساحة على ذكر السكان الذين عاشوا في الحي لقرون.

على العكس يُدعى الزوار للصلاة عند الحائط أو استكشاف الأنفاق، حيث يمكنهم «لمس الحجارة الحقيقية التي تروي تاريخ الأمة اليهودية».

وحده علم مغربي مرفوع في حديقة قريبة يشير إلى تراث السكان الأصليين المتحدرين من شمال أفريقيا. كشفت الحفريات الأخيرة أيضا عن ألعاب وأدوات طبخ وغيرها.

ويقول لومير الذي يرأس مركز الأبحاث الفرنسي في القدس، إن عرض مثل هذه القطع الأثرية يمكن أن يكون بمثابة شهادة على «التاريخ العادي لهذا الحي الاستثنائي» وسكانه الـ800 الذين طردوا.

ويتساءل «ما هي المباني في حي المغاربة القديم التي سيحافظ عليها وعرضها وتسليط الضوء عليها في مسار السياحة؟».

ويضيف «إذا دمرت هذه البقايا الأخيرة في نهاية المطاف، فستضيع الآثار المادية لهذا التاريخ إلى الأبد».

عمال في ساحة الحائط الغربي في القدس الشرقية المحتلة في 15 يناير 2023 خلال أشغال كشفت عن بقايا من حي المغاربة (أ ف ب)

عمال في ساحة الحائط الغربي في القدس الشرقية المحتلة في 15 يناير 2023 خلال أشغال كشفت عن بقايا من حي المغاربة (أ ف ب)