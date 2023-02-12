«أسوان لأفلام المرأة» يكشف بوستر دورته السابعة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» بوستر دورته السابعة التي تعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل.

والبوستر تتوسطه صورة لامرأة تخلط ملامحها ما بين ملامح نساء الجداريات المصرية القديمة وبعض تفاصيل الوجوه الشرقية في بلاد العرب وما حولها، بقلادة مجردة تلف رقبتها وبعض الرموز المتناثرة ما بين الفرعونية وتفاصيل الشريط السينمائي، وفقا لبيان.

المرأة هي بطلة البوستر، حيث تقف بشموخ تستدعي امرأة مختار في نهضة مصر برؤية واقعية حداثية، وأحال مفهوم الزي الملكي في مصر القديمة إلى شريط فيلمي، وكأن بطلة البوستر ملكة متوجة بالسينما.

وفي بوستر الدورة السابعة تمثل المرأة نساء جنوب العالم بشكل عام، وتظهر وهي تستشرف المستقبل برصانة ملحمية تواجه بها كل مستجدات اليوم بقوة وشموخ وثبات على قاعدة يقابلها تكوين هرمي مقلوب من أعلى بشريط سينمائي صاعد كأجنحة إيزيس ليشكل رقم 7 تعبيرا عن رقم الدورة الجديدة.

صمم البوستر الفنان هشام علي، وهو فنان بصري يعمل على استخدام الصور في التصميم الغرافيكي، وحصل على العديد من الجوائز، وعمل في الكثير من الحملات والمشروعات الفنية الدولية.

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مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، يكرم هذا العام النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونغ تقديرا لعطائها السينمائي، والمخرجة والمنتجة التونسية الكبيرة سلمي بكار، تقديرًا لمشوارها الإبداعي الطويل.