الموت يغيب مخرج «شاريوتس أوف فاير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت عائلة البريطاني هيو هدسن (86 عاما)، الجمعة، وفاة مخرج فيلم «شاريوتس أوف فاير» الشهير العام 1981، بعد فترة وجيزة من إصابته بأحد الأمراض.

وذكر بيان للعائلة أنّ «هيو هدسن، الزوج والأب المحبوب، توفي في مستشفى تشارينغ كروس في لندن بتاريخ العاشر من فبراير 2023 بعد فترة وجيزة من إصابته بأحد الأمراض»، حسب «فرانس برس».

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ولد هدسن في العاصمة البريطانية لندن في أغسطس 1936، وحظي العام 1981 بنجاح كبير عن فيلمه «شاريوتس أوف فاير» الذي يتناول قصة رياضيَّيْن بريطانيَّيْن أحدهما هارولد أبراهامز، وهو شاب يهودي يواجه معاداة للسامية خلال سعيه للحصول على الميدالية الذهبية الأولمبية العام 1924. وحصد الفيلم أربع جوائز أوسكار، أبرزها في فئة أفضل فيلم درامي.

وعلّق الممثل البريطاني نايغل هايفرز الذي أدى أحد الأدوار في الفيلم، على وفاة هدسن بالقول في بيان «أنا أكثر من حزين لوفاة صديقي هيو هدسن الذي أعرفه منذ أكثر من 45 عاما».

وتابع إنّ «فيلم (شاريوتس أوف فاير) كان أحد أهم التجارب في مسيرتي المهنية». وبات «شاريوتس أوف فاير» في تلك المرحلة «أحد أكثر الأفلام البريطانية إثارةً للجدل».

الطبقية والعنصرية

وفي مقابلة مع صحيفة «غارديان» العام 2012 ، اعتبر هدسن الذي تلقى دراسته في كلية إيتون المرموقة، أنّ منتج الفيلم قرر اختياره لإخراج العمل لاعتقاده أنّه «سيتناول قضيتي الطبقية والعنصرية بشكل جيد».

وقال «تلقيت دراستي في كلية إيتون لأنّ أفراد عائلتي يرتادونها منذ أجيال، إلا أنني كنت أكره الأحكام والأفكار المسبقة والانحياز».

إضافة إلى الفيلم البارز، عمل هدسن في مجالي الإعلان والأعمال الوثائقية.

وهدسن الأب لابن واحد، متزوج منذ 2003 من الممثلة البريطانية مريم دابو، المعروفة بدورها في فيلم «ذي ليفينغ دايلايس» (1987) من سلسلة جيمس بوند.