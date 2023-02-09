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«مركز السينما العربية» يشهد عاما حافلا بالأنشطة والإنجازات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 04:34 مساء
«مركز السينما العربية» يشهد عاما حافلا بالأنشطة والإنجازات
على مدار العام 2022 قدم المركز مجموعة من الجوائز لصناع السينما العرب (خاص لـ بوابة الوسط)
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شهد العام 2022 نشاطا مكثفا لمركز السينما العربية الذي يواصل دعمه وترويجه للسينما العربية وتوفير نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في جميع أنحاء العالم.

خلال العام الماضي شارك مركز السينما العربية في عدد المحافل السينمائية الإقليمية والدولية وهي: «روتردام السينمائي الدولي» بهولندا، «برلين السينمائي الدولي» (ألمانيا)، «ملتقى بيروت السينمائي» (لبنان)، «مالمو للسينما العربية» (السويد)، «كان السينمائي الدولي» (فرنسا)، «فينيسيا السينمائي» (إيطاليا)، «تورنتو السينمائي الدولي» (كندا)، «الشارقة السينمائي الدولي» (الإمارات)، «أيام قرطاج السينمائية» (تونس)، «مراكش السينمائي» (المغرب)، «القاهرة السينمائي الدولي» (مصر)، و«البحر الأحمر السينمائي» (السعودية)، وفقا لبيان.

وفي إطار فعاليات «كان السينمائي» شارك مركز السينما العربية في جلسات التعارف والتواصل بين المنتجين العرب والأوروبيين وذلك بالمشاركة مع «European Film Promotion». ومن أنشطته خلال المهرجان، نشر المركز العدد 16 من مجلة «السينما العربية» الذي كشف إطلاق حملة 75 سنة من السينما الفلسطينية، والتي يلقي الضوء فيها على أهم الأفلام الفلسطينية وصناعها، بالإضافة إلى قائمة الـ101 الأكثر تأثيرا في العالم العربي.

وفي «فينيسيا السينمائي الدولي» شارك مركز السينما العربية برعاية حفل استقبال «جسر فينيسيا للإنتاج» (Venice Production Bridge) وهو منصة تستضيف خبراء ومحترفي صناعة السينما من أنحاء العالم من خلال العروض واللقاءات والندوات. وخلال فعاليات المهرجان نشر المركز العدد 17 من مجلة «السينما العربية».

وعلى مدار العام 2022 قدم المركز مجموعة من الجوائز لصناع السينما العرب في مختلف المهرجانات والتظاهرات السينمائية، وهي: جائزة «شخصية العام السينمائية» والتي قدمها المركز بالتعاون مع مجلة «the Hollywood reporter» الأميركية ضمن فعاليات «برلين السينمائي»، ومنحت للمنتج والمخرج محمد قبلاوي رئيس «مالمو للسينما العربية».

النقاد العرب
كما اختار المركز 3 منتجين عرب للمشاركة في «روتردام لاب» لعام 2023 وهم: المنتج اليمني محمد الجابري خلال «ملتقى القاهرة السينمائي»، والمنتجة السعودية لجين باخشوين خلال «سوق البحر الأحمر»، والمنتج اللبناني ميشال زرازير خلال «سوق البحر الأحمر».

وأعلن مركز السينما العربية أيضا خلال مشاركته في فعاليات «كان السينمائي» جوائز النقاد للأفلام العربية والتي جاءت كالتالي: أفضل فيلم «ريش» (مصر) إخراج عمر الزهيري، أفضل ممثل لعلي سليمان (فلسطين) عن فيلم «أميرة»، أفضل ممثلة لميساء عبدالهادي (فلسطين) عن فيلم «صالون هدى»، أفضل مخرج لعمر الزهيري (مصر) عن فيلم «ريش»، والذي حصد أيضا جائزة أفضل سيناريو مناصفة مع أحمد عامر، وأفضل فيلم تسجيلي لفيلم «يوميات الحصار» (فلسطين، لبنان) إخراج عبدالله الخطيب.

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كما أعلن مركز السينما العربية ضمن فعاليات «كان السينمائي» جائزة الإنجاز في النقد السينمائي والتي فاز بها كل من: الناقد السينمائي العراقي زياد الخزاعي، الناقد الأميركي جاي ويسبرغ.

أما جائزة النقاد العرب للفيلم الأوروبي فقد تم الإعلان عنها ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي» وفاز بها الفيلم البولندي «EO» من إخراج جيرزي سكليموسكي.

كما يواصل مركز السينما العربية نشاطه مع بداية العام 2023 وذلك بالمشاركة في فعاليات الدورة 36 من «روتردام السينمائي الدولي»، والدورة 73 من «برلين السينمائي الدولي».

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