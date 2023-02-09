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«سوني» تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 01:17 مساء
«سوني» تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون
مايكل جاكسون خلال مؤتمر صحفي في لندن العام 2009 (أ ف ب)
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تعتزم شركة «سوني» اليابانية العملاقة الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية في مقابل سعر قياسي يُرجح أن يتعراوح بين 800 و900 مليون دولار، وفقا لمجلة «فارايتي» الأميركية.

وفي حال حظيت الصفقة بموافقة الورثة الذين بات نتاج ملك موسيقى البوب الراحل تابعا لهم، يمكن أن يشمل الاستحواذ نصف الأعمال التي يمتلكون حقوقها، ومن بينها فيلم «مايكل» (Michael) عن سيرة الراحل، والمسرحية الغنائية «إم جيه: ذي ميوزيكال» (MJ: The Musical)، وفق «فرانس برس».

وأشارت «فارايتي»، الثلاثاء، إلى أن الصفقة التي قد تضم شاريا آخر إلى جانب «سوني»، قد تصبح أكبر عملية بيع على الإطلاق حتى الآن في مجال حقوق الأعمال الموسيقية والذي يحظى باهتمام متزايد.

وأدت ثورة البث التدفقي إلى جعل حقوق أغنيات الفنانين الكبار، سواء كانوا متوفين أو على قيد الحياة، أصولا لا تبطل أهميتها وتاليا ثمينة، لأن من يمتلكها يكسب المال مع كل استماع إليها. فضلا عن الأرباح التي يحصل عليها في حال استخدام الموسيقى في الراديو أو الأفلام أو الإعلانات.

«يونيفرسال»
ومع ازدهار التطبيقات التي تتيح لمستخدميها إرفاق مقاطع الفيديو القصيرة التي ينشرونها بأي موسيقى يختارونها، زادت بشكل كبير إمكانات تحقيق دخل من حقوق الأعمال الموسيقية.

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واستحوذت أكثر من شركة موسيقية كبرى حقوق أعمال فنانين بارزين في السنتين الأخيرتين لقاء مبالغ مرتفعة، منها «سوني» التي دفعت 500 مليون دولار لقاء حقوق أعمال بروس سبرينغستين، فيما دفعت «يونيفرسال» 400 مليون دولار لقاء كامل أعمال ديفيد بووي.
وباع المغني الكندي جاستن بيبر في يناير الفائت حقوق أعماله الموسيقية لشركة «هيبغنوزيس سونغز كابيتال» لقاء 200 مليون دولار.

وبالمقارنة مع هذا المبلغ، يُعتبر الثمن الذي يتوقع أن تستحوذ به «سوني» على أعمال مايكل جاكسون كبيرا جدا، خصوصا أنه لا يشمل كامل الحقوق، خلافا لما هو مألوف في صفقات كهذه في القطاع.

وكان العضو السابق في «جاكسون 5» الذي توفي في 2018 عن 50 عاما بعد مسيرة حصد فيها منفردا نجاحا فائقا ونجومية ضخمة، قد ترك وراءه نتاجا موسيقيا من الأكثر تحقيقا للدخل في العالم. ويُعد ألبومه «ثريلر» من أكثر الألبومات مبيعا في العالم.

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