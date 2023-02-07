أحمد غزي ينضم إلى فريق عمل «الإمام الشافعي»

القاهرة - بوابة الوسط

انضم الممثل المصري الشاب أحمد غزي إلى فريق عمل مسلسل السيرة الذاتية «الإمام الشافعي» الذي يجسد شخصيته النجم خالد النبوي، ومقرر عرضه في رمضان المقبل.

«الإمام الشافعي» سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجّو، وتشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من أنحاء الوطن العربي، من بينهم أروى جودة وسلمى أبوضيف وخالد أنور، وفقا لبيان.

ويعيش الممثل الشاب حالة من النشاط الفني هذه الأيام، حيث يشارك في موسم رمضان المقبل أيضا ببطولة مسلسل الدراما الاجتماعية «ضرب نار» مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وسهير المرشدي وبدرية طلبة وإيمان السيد وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

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يأتي هذا بالتوازي مع عرض الجزء الخامس من المسلسل البريطاني الشهير «The Crown» على منصة «نتفليكس»، والذي يشارك فيه غزي بتجسيده شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه. ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم أوليفيا كولمان وكلير فوي وهيلينا بونهام كارتر وجيليان أندرسون وجوناثان برايس.

أحمد غزي ممثل مصري شاب، درس إدارة أعمال بجامعة «ليدز» بإنجلترا، وهناك بدأ أولى خطواته في تحقيق شغفه في التمثيل من خلال تجسيده شخصية «Mo» في الفيلم القصير «Walkout 1» الذي عُرض في لندن 2020، لتشهد بعدها مسيرته الفنية انطلاقة قوية بعد عودته إلى مصر، بمشاركته في موسم رمضان 2021 في بطولة ثلاثة مسلسلات، هي «الاختيار 2» أمام كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، و«خلي بالك من زيزي» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، و«بين السماء والأرض» بطولة هاني سلامة ونجلاء بدر.