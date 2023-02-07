  • Alwasat News
Atwasat

بعد 4 سنوات.. أفلام «مارفل» تعود إلى الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 05:01 مساء
بعد 4 سنوات.. أفلام «مارفل» تعود إلى الصين
شابة تلتقط صورة لملصق فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» في إحدى دور السينما بشنغهاي، 6 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

بعد نحو أربع سنوات من الغياب، عادت أفلام «مارفل» إلى دور السينما في الصين، الثلاثاء، مع بدء عرض فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر».

وغابت أفلام الأبطال الخارقين من عالم «مارفل» عن دُور السينما الصينية منذ طرح فيلم «سبايدرمان: فار فروم هوم» في يوليو 2019، وفق «فرانس برس».

ولا تجيز السلطات الصينية سوى عرض بضع عشرات من الأفلام الأجنبية في الصالات المحلية سنويا.

وتُعتبر الصين سوقا مهمة جدا لإنتاجات «مارفل» الضخمة التي تحظى بشعبية كبيرة في الدولة الآسيوية. وكان الجزء الأول من سلسلة أفلام «بلاك بانثر» قد حقق 105 ملايين دولار في الصين.

وقالت امرأة صينية كانت تنتظر دورها لحضور عرض أول من الفيلم، ضمن طابور تشكل، الإثنين، في شنغهاي: «أنا متحمسة جدا». وأضافت «كنت أستخدم مواقع البث التدفقي لأشاهد الجزءين السابقين (...) وآمل أن أتمكن من مشاهدة مزيد من أفلام (مارفل) داخل دور السينما».

وتأتي نهاية حظر أفلام «مارفل» في الصين بعدما رفعت السلطات أخيرا القيود الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19» والتي تسببت في أضرار كبيرة لأماكن الترفيه في مختلف أنحاء البلاد.

- عودة أفلام «مارفل» إلى الصين للمرة الأولى منذ 2019

وسيُعرض فيلم «أنت- مان أند ذي واسب كوانتومانيا» بالدور الصينية في 17 فبراير، وهو اليوم نفسه الذي سيُطرح فيه العمل داخل الصالات الأميركية.

ولم تقدم السلطات الصينية مطلقا أي تفسير في شأن السبب الذي دفعها لحظر أفلام «مارفل» بصورة مفاجئة العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال
أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال
وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار
وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار
«فيكتوري سيتي».. رواية جديدة لسلمان رشدي
«فيكتوري سيتي».. رواية جديدة لسلمان رشدي
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
جمال حمو آخر مصلحي أجهزة الأسطوانات القديمة في نابلس
جمال حمو آخر مصلحي أجهزة الأسطوانات القديمة في نابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي...
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
اتهام الممثل أليك بالدوين بـ«القتل غير المتعمد» في قضية «راست»
اتهام الممثل أليك بالدوين بـ«القتل غير المتعمد» في قضية ......
المزيد
أحمد غزي ينضم إلى فريق عمل «الإمام الشافعي»
أحمد غزي ينضم إلى فريق عمل «الإمام الشافعي»...
بعد 4 سنوات.. أفلام «مارفل» تعود إلى الصين
بعد 4 سنوات.. أفلام «مارفل» تعود إلى الصين...
جورج كلوني سيخرج النسخة الأميركية من «لو بورو دي ليجاند»
جورج كلوني سيخرج النسخة الأميركية من «لو بورو دي ليجاند»...
جمال حمو آخر مصلحي أجهزة الأسطوانات القديمة في نابلس
جمال حمو آخر مصلحي أجهزة الأسطوانات القديمة في نابلس...
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة...
المزيد