  • Alwasat News
Atwasat

وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 04:26 مساء
وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار
المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار (الإنترنت)
alwasat radio

نعتْ وزارة الشؤون الثقافية التونسية المخرج السينمائي عبداللطيف بن عمار الذي وافته المنية، الإثنين، عن عمر يناهز الثمانين سنة.

عبداللطيف بن عمار من مواليد 25 أبريل 1943 بتونس، وهو من الجيل الأول من المخرجين التونسيين الذين عايشوا بدايات الفن السابع في تونس، إذ خاض أولى تجاربه السينمائية في سن الـ22 سنة، حيث تحصّل على دبلوم في التصوير من المعهد العالي للدراسات السينمائية بباريس سنة 1965 بعد أن تخلى عن دراساته العليا بشعبة الرياضيات، وفق موقع «Tunisian».

انطلق الراحل في رسم مسيرته السينمائية إثر عودته إلى التراب التونسي، وعينته الشركة التونسية للإنتاج والتنمية السينمائية حينها كممثل لها، وانطلق في تصوير الأفلام القصيرة ومساعدة المخرجين التونسيين والأجانب.

وفي العام 1970، أخرج أول فيلم روائي طويل له بعنوان «قصة بسيطة»، ثم أسس مع عبداللطيف العيوني شركة إنتاج تحمل اسم «Latif Productions».

- وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما

وساهم الراحل في تأثيث المكتبة السينمائية الوطنية التونسية وترك بصمة متميزة في عالم صناعة الأفلام القصيرة والأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية إخراجًا وكتابة، ومن أبرز أعماله: «سجنان» و«عزيزة» و«نغم الناعورة» و«النخيل الجريح» وغيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
560 وفاة في سورية بالكامل جراء الزلزال

560 وفاة في سورية بالكامل جراء الزلزال
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990

نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990
خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين

بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
إطلاق البرومو التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»
إطلاق البرومو التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»
«نُك آت ذي كابن» يزيح «أفاتار» من صدارة شباك التذاكر
«نُك آت ذي كابن» يزيح «أفاتار» من صدارة شباك التذاكر
وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما
وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة...
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي...
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
المزيد
وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار
وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار...
أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال
أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال...
الفلسطينية بانه مفاجأة يحيى خليل لجمهوره بالقاهرة والإسكندرية
الفلسطينية بانه مفاجأة يحيى خليل لجمهوره بالقاهرة ......
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة ......
وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما
وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما...
المزيد