وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار

القاهرة - بوابة الوسط

نعتْ وزارة الشؤون الثقافية التونسية المخرج السينمائي عبداللطيف بن عمار الذي وافته المنية، الإثنين، عن عمر يناهز الثمانين سنة.

عبداللطيف بن عمار من مواليد 25 أبريل 1943 بتونس، وهو من الجيل الأول من المخرجين التونسيين الذين عايشوا بدايات الفن السابع في تونس، إذ خاض أولى تجاربه السينمائية في سن الـ22 سنة، حيث تحصّل على دبلوم في التصوير من المعهد العالي للدراسات السينمائية بباريس سنة 1965 بعد أن تخلى عن دراساته العليا بشعبة الرياضيات، وفق موقع «Tunisian».

انطلق الراحل في رسم مسيرته السينمائية إثر عودته إلى التراب التونسي، وعينته الشركة التونسية للإنتاج والتنمية السينمائية حينها كممثل لها، وانطلق في تصوير الأفلام القصيرة ومساعدة المخرجين التونسيين والأجانب.

وفي العام 1970، أخرج أول فيلم روائي طويل له بعنوان «قصة بسيطة»، ثم أسس مع عبداللطيف العيوني شركة إنتاج تحمل اسم «Latif Productions».

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وساهم الراحل في تأثيث المكتبة السينمائية الوطنية التونسية وترك بصمة متميزة في عالم صناعة الأفلام القصيرة والأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية إخراجًا وكتابة، ومن أبرز أعماله: «سجنان» و«عزيزة» و«نغم الناعورة» و«النخيل الجريح» وغيرها.