  • Alwasat News
Atwasat

بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 03:32 مساء
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الموقع الإخباري الرسمي لهيئة الكتاب «المعرض» أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تخطى، الأحد، 400 ألف شخص من مختلف الفئات والأعمار، ترددوا على قاعات فعالياته الثقافية وورش الطفل وعروض المسرح ودور النشر وأجنحة العرض المختلفة.

وشاركت ليبيا في هذه النسخة من الحدث الثقافي الكبير، الذي يختتم الإثنين، عن طرق جناح خاص لجامعة طبرق، فضلا عن أجنحة لدور نشر ليبية خاصة عديدة، مع مئات العناوين من الإصدارات الجديدة.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين، إن «ما شهده (المعرض) يُمثل مشهدا حضاريا جسدته الأسرة المصرية التي حرصت على اصطحاب الأطفال للحصول على الزاد الثقافي والمعرفي».

- «القاهرة الدولي»: رواد المعرض يتجاوزون الـ2.5 مليون زائر

وشدد بهي الدين على أن هذه الصورة المضيئة باتت سمة أساسية لدى الأسرة المصرية، وضيوف مصر من العرب والأجانب.

وحسب الموقع الرسمي للمعرض، فإن من أبرز السلاسل التي حققت مبيعات جيدة، طيلة الماضية سلسلة «ما»، وسلسلة «رؤية» التي تصدرها الهيئة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وكذلك إصدارات مشروع «وعي» الذي تصدره الهيئة بالتعاون مع الإفتاء المصرية، فضلا سلسلة تاريخ المصريين، وباقي سلاسل الهيئة.

ختام المعرض
وتختتم فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الإثنين، والتي كان افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر- معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».

واختير الكاتب «صلاح جاهين» ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وكامل كيلاني شخصية معرض الكتاب للطفل، والمملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.

وشارك في المعرض 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 52 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، مع تنفيذ فعاليات ‏ثقافية وفنية بحضور مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏الإنسان طبقا لاستراتيجية وطنية مصرية.

وضمت أجنحة دور النشر الليبية المشاركة في الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.
- جامعة طبرق «صالة 3 جناح A23».
- دار الوليد للنشر «صالة 3 جناح A66».
- دار الرواد للنشر «صالة 3 جناح C70».
- دار تويا للنشر «صالة 3 جناح D22».
- اتحاد الناشرين الليبيين «صالة 3 جناح C5».

وضم جناح اتحاد الناشرين الليبيين:
- مجلس الثقافة العام.
- دار الفضيل.
- دار الحسام.
- دار الشعب.
- دار ليبيا المستقبل.
- دار الفرجاني.
- مكتبة طرابلس العلمية.
- دار البيان الجابر.
- دار الحكمة.

اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
560 وفاة في سورية بالكامل جراء الزلزال

560 وفاة في سورية بالكامل جراء الزلزال
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990

نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990
خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين

بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
إطلاق البرومو التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»
إطلاق البرومو التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»
«نُك آت ذي كابن» يزيح «أفاتار» من صدارة شباك التذاكر
«نُك آت ذي كابن» يزيح «أفاتار» من صدارة شباك التذاكر
وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما
وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة...
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي...
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
المزيد
وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار
وفاة المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار...
أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال
أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال...
الفلسطينية بانه مفاجأة يحيى خليل لجمهوره بالقاهرة والإسكندرية
الفلسطينية بانه مفاجأة يحيى خليل لجمهوره بالقاهرة ......
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب
بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة ......
وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما
وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما...
المزيد