بمشاركة ليبية.. جمهور من كل الأعمار في ختام معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الموقع الإخباري الرسمي لهيئة الكتاب «المعرض» أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تخطى، الأحد، 400 ألف شخص من مختلف الفئات والأعمار، ترددوا على قاعات فعالياته الثقافية وورش الطفل وعروض المسرح ودور النشر وأجنحة العرض المختلفة.

وشاركت ليبيا في هذه النسخة من الحدث الثقافي الكبير، الذي يختتم الإثنين، عن طرق جناح خاص لجامعة طبرق، فضلا عن أجنحة لدور نشر ليبية خاصة عديدة، مع مئات العناوين من الإصدارات الجديدة.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين، إن «ما شهده (المعرض) يُمثل مشهدا حضاريا جسدته الأسرة المصرية التي حرصت على اصطحاب الأطفال للحصول على الزاد الثقافي والمعرفي».

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وشدد بهي الدين على أن هذه الصورة المضيئة باتت سمة أساسية لدى الأسرة المصرية، وضيوف مصر من العرب والأجانب.

وحسب الموقع الرسمي للمعرض، فإن من أبرز السلاسل التي حققت مبيعات جيدة، طيلة الماضية سلسلة «ما»، وسلسلة «رؤية» التي تصدرها الهيئة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وكذلك إصدارات مشروع «وعي» الذي تصدره الهيئة بالتعاون مع الإفتاء المصرية، فضلا سلسلة تاريخ المصريين، وباقي سلاسل الهيئة.

ختام المعرض

وتختتم فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الإثنين، والتي كان افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر- معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».

واختير الكاتب «صلاح جاهين» ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وكامل كيلاني شخصية معرض الكتاب للطفل، والمملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.

وشارك في المعرض 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 52 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، مع تنفيذ فعاليات ‏ثقافية وفنية بحضور مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏الإنسان طبقا لاستراتيجية وطنية مصرية.

وضمت أجنحة دور النشر الليبية المشاركة في الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

- جامعة طبرق «صالة 3 جناح A23».

- دار الوليد للنشر «صالة 3 جناح A66».

- دار الرواد للنشر «صالة 3 جناح C70».

- دار تويا للنشر «صالة 3 جناح D22».

- اتحاد الناشرين الليبيين «صالة 3 جناح C5».

وضم جناح اتحاد الناشرين الليبيين:

- مجلس الثقافة العام.

- دار الفضيل.

- دار الحسام.

- دار الشعب.

- دار ليبيا المستقبل.

- دار الفرجاني.

- مكتبة طرابلس العلمية.

- دار البيان الجابر.

- دار الحكمة.

اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)

اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)

اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)

اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)

اختتام فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (الإنترنت)