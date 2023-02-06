وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 72 عاما الممثل التونسي محمد الظريف الذي حصل على جوائز خارجية عدة إحداها خلال مهرجان «كان السينمائي» العام 2019 عن دور الأب في فيلم «ولدي»، على ما أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، الإثنين.

وتوفي الظريف، الأحد، وفقا للوزارة التي تقدمت بتعازيها إلى «كل الأسرة الثقافية والإبداعية» وإلى عائلة الراحل الذي انطلقت شهرته في تونس بثمانينيات القرن العشرين لا سيما من خلال مشاركته في المسلسل البوليسي «ابحث معنا»، وفق «فرانس برس».

وشارك الراحل في أعمال تلفزيونية وسينمائية كان أولها فيلم «ريح السد» في العام 1986 للمخرج النوري بوزيد وآخرها فيلم «ولدي» في العام 2018 لمحمد بن عطية.

يتناول فيلم «ولدي» قصة رجل يتقفى أثر ابنه الذي انتقل للقتال في سوريا، و«الضيق» الذي قد يكون أساسا للإقدام على هذه الخطوة من دون إصدار أي أحكام.

وأدى الظريف دور الأب في هذا الفيلم، وحصل عنه على جائزة أفضل ممثل بمهرجان «الجونة» في مصر (2018) وفي مهرجان «الفيلم الأفريقي» بإسبانيا.

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كذلك حصل على تكريم مماثل من مركز السينما العربية على هامش مهرجان «كان السينمائي» العام 2019.

وترك الظريف بصمته كتابة وإخراجا وتمثيلا في مجال المسرح الإذاعي، مساهما «في إثراء خزينة الإذاعة التونسية وإذاعة المنستير»، وفقا للوزارة.