الإماراتي عيضة المنهالي يطرح «ما برا جرحي» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «ما برا جرحي»، من كلمات نهيان بن زايد آل نهيان، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم.

وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة خلال خمسة أيام من عرضها على القناة الرسمية لعيضة، إلى جانب تصدرها قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة في موقع «يوتيوب»، وفقا لبيان.

يقول مطلع الأغنية:

«ما برا جرحي وجرح الـعام مر

ولا برد قـلبي وحرّاته جمر

من يداوي حر ما بي يا حبيبي

ومن يواسي قلبن أضناه الـسهر»

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الأغنية تم طرحها أيضا في جميع المكتبات الموسيقية والمنصات المتخصصة، وذلك من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، إلى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.