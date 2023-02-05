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حمودة يوقع «ابن عمر» في ضيافة دار الفنون

طرابلس - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 12:17 مساء
حمودة يوقع «ابن عمر» في ضيافة دار الفنون
الكاتب محمد حمودة يوقع كتابه (بوابة الوسط)
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احتضنت قاعة دار الفنون بطرابلس، السبت، حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة، وهي سردية تنهض على أحداث تاريخية خلال القرن التاسع عشر تعالج تبعات الحرب الطرابلسية الأميركية.

ويعرف حمودة نفسه في الأمسية التي أدارها الإعلامي محمد اليعقوبي بالقول: «أنا شاب ليبي أدرس في قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام»، وأضاف أنه باشر في كتابة «ابن عمر»، كفكرة تتناول أحداث السفينة فيلادلفيا فترة الحكم القرمانلية، إلا أن عوالق هذا الصدام تطلبت ذكر العديد من التفاصيل الأخرى، وبذا استغرق زمن كتابتها ثلاثة أعوام من 2016 إلى 2019.

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وأشار الكاتب في سياق حديثه عن العمل وشخوصه إلى جملة من النقاط المرتبطة بظروف النشر، وعلاقة المتلقي بالكتاب، وهو تفاعل كان نتاج نقاش طرح أسئلة معنية براهن القراءة في المشهد الليبي، وتحديات السرد الليبي بالخصوص.

واختتمت الأمسية بتوقيع الكاتب عددا من نسخ روايته للجمهور من كتاب وصحفيين.

يشار إلى أن «ابن عمر» الصادرة 2021 حصلت على الترتيب الثاني، في جائزة كتوبيا من دار «كتوبيا» للنشر.

رواية «ابن عمر» (بوابة الوسط)
رواية «ابن عمر» (بوابة الوسط)
الإعلامي محمد اليعقوبي أثناء إدارة الأمسية (بوابة الوسط)
الإعلامي محمد اليعقوبي أثناء إدارة الأمسية (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
قاعة دار الفنون تحتضن حفل توقيع رواية «ابن عمر» للكاتب الشاب محمد حمودة (بوابة الوسط)
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