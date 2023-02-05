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غفران تبدأ تصوير «سوق الكانتو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 11:26 صباحا
غفران تبدأ تصوير «سوق الكانتو»
الممثلة المصرية الشابة غفران (خاص لـ بوابة الوسط)
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بدأت الفنانة المصرية الشابة غفران تصوير دورها في مسلسل «سوق الكانتو» المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة ومي عزالدين وثراء جبيل وفتحي عبدالوهاب وسلوى عثمان ومها نصار وضياء عبدالخالق وعبدالعزيز مخيون، ومن إنتاج شركة «سينرجي»، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وفقا لبيان.

وتجسد غفران خلال المسلسل شخصية مطربة تحلم بالغناء والنجاح في المجال الذي تعشقه منذ الصغر، وتبدأ حلمها من إحدى الصالات لتتوالى بعدها الأحداث، وتقدم غفران بعض الأغنيات خلال المسلسل.

وبجانب «سوق الكانتو» تستعد غفران لعرض مسلسلها الجديد «دهب بنت الأوتيل» الذي يعرض على إحدى المنصات بداية من يوم 11 فبراير.

- بدء تصوير «سوق الكانتو» تمهيدا لعرضه في رمضان

«دهب بنت الأوتيل» عمل اجتماعي، يجمع بين نور الغندور وأحمد شعيب في قصة رومانسية اشتاق لها جمهور الدراما العربية. قصة حب كبيرة، تجمع البطلين في ظروف صعبة، وأحداث متسارعة وتشويق عالي المستوى، وتغني غفران تتر المسلسل أيضا بجانب مشاركتها في التمثيل.

العمل إخراج محمد سمير، تأليف بثينة عوض، ويضم نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، منهم رشا بلال وساشا دحدوح وعلي منيمنة وسامي أبوحمدان ونيكولا مزهر وعمر ميقاتي وجناح فاخوري وكارلا بطرس وغيرهم في قصة مشوقة تشبه الخيال، لكنها تنقل واقعا لشخصيات متنوعة في بيئات مختلطة.

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