الجائزة الكبرى من «كليرمون فيران» لفيلم صومالي

القاهرة - بوابة الوسط

في حدث فني نادر، أعلن مهرجان الأفلام القصيرة في كليرمون فيران (فرنسا)، وهو أكبر حدث من نوعه في العالم، السبت، فوز فيلم «ويل ماي بارنتس كَم تو سي مي» للمخرج الصومالي مو هاراوي، بالجائزة الكبرى في الدورة الخامسة والأربعين.

وكان الفيلم الذي يمتد على مدار 28 دقيقة، قد برز بين الأعمال المرشحة لنيل الدب الذهبي في فئة الأفلام القصيرة، خلال الدورة الأخيرة من مهرجان برلين السينمائي، ويتناول الفيلم قصة شرطية صومالية متمرسة ترافق سجينا شابا في الإجراءات القضائية الصومالية، وفق «فرانس برس».

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ومو هاراوي المولود العام 1992 في مقديشو، قد هرب من الصومال العام 2009، وتوجّه إلى النمسا حيث بدأ فيها مسيرته السينمائية مع عدد كبير من الأفلام القصيرة التي نالت جوائز في مهرجانات، وبينها «ذي ستور أوف ذي بولر بير» و«ذات وونتد تو غو تو أفريكا» و«لايف اون ذي هورن».

«ذي ستراغل إز إن أند»

وفاز الفيلم الوثائقي «ذي ستراغل إز إن أند» للمخرج أرثور توماس- بافلوسكي والذي صُوّر في مارسيليا (جنوب فرنسا) بالجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية، فيما نال «هيديس» لأوليفييه سيم ويان غونزاليس الجائزة الكبرى في مسابقة «لابو».

وذهبت جائزة أفضل ممثلة عالمية إلى اليونانية لينا باباليغورا عن دورها في فيلم «إرهوستس-737» للمخرج اليوناني ثاناسيس نيوفوتيستوس.

وفاز «أو هوميم دو ليكسو» للمخرجة البرتغالية لورا غونسالفيس بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وكان منظمو المسابقات الثلاث الوطنية والدولية ولابو، قد اختاروا 157 فيلما من أصل 8300 عمل، تمثل 52 دولة.