  • Alwasat News
Atwasat

الجائزة الكبرى من «كليرمون فيران» لفيلم صومالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 10:23 صباحا
الجائزة الكبرى من «كليرمون فيران» لفيلم صومالي
شاطئ ليدو في مقديشو في 18 أغسطس 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

في حدث فني نادر، أعلن مهرجان الأفلام القصيرة في كليرمون فيران (فرنسا)، وهو أكبر حدث من نوعه في العالم، السبت، فوز فيلم «ويل ماي بارنتس كَم تو سي مي» للمخرج الصومالي مو هاراوي، بالجائزة الكبرى في الدورة الخامسة والأربعين.

وكان الفيلم الذي يمتد على مدار 28 دقيقة، قد برز بين الأعمال المرشحة لنيل الدب الذهبي في فئة الأفلام القصيرة، خلال الدورة الأخيرة من مهرجان برلين السينمائي، ويتناول الفيلم قصة شرطية صومالية متمرسة ترافق سجينا شابا في الإجراءات القضائية الصومالية، وفق «فرانس برس».

-  الصومالي خضر أحمد يحصد الجائزة الكبرى في «فيسباكو» الأفريقي

ومو هاراوي المولود العام 1992 في مقديشو، قد هرب من الصومال العام 2009، وتوجّه إلى النمسا حيث بدأ فيها مسيرته السينمائية مع عدد كبير من الأفلام القصيرة التي نالت جوائز في مهرجانات، وبينها «ذي ستور أوف ذي بولر بير» و«ذات وونتد تو غو تو أفريكا» و«لايف اون ذي هورن».

«ذي ستراغل إز إن أند»
وفاز الفيلم الوثائقي «ذي ستراغل إز إن أند» للمخرج أرثور توماس- بافلوسكي والذي صُوّر في مارسيليا (جنوب فرنسا) بالجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية، فيما نال «هيديس» لأوليفييه سيم ويان غونزاليس الجائزة الكبرى في مسابقة «لابو».

وذهبت جائزة أفضل ممثلة عالمية إلى اليونانية لينا باباليغورا عن دورها في فيلم «إرهوستس-737» للمخرج اليوناني ثاناسيس نيوفوتيستوس.

وفاز «أو هوميم دو ليكسو» للمخرجة البرتغالية لورا غونسالفيس بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وكان منظمو المسابقات الثلاث الوطنية والدولية ولابو، قد اختاروا 157 فيلما من أصل 8300 عمل، تمثل 52 دولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد

جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 مخرجين يطلبون سحب أفلامهم من مهرجان إيراني
3 مخرجين يطلبون سحب أفلامهم من مهرجان إيراني
«يوروفيجن»: «وايلد يوث» تمثل إيرلندا في المسابقة
«يوروفيجن»: «وايلد يوث» تمثل إيرلندا في المسابقة
رواية أخيرة للكاتب الراحل سيلين استنادا إلى مخطوطات مكتشفة حديثا
رواية أخيرة للكاتب الراحل سيلين استنادا إلى مخطوطات مكتشفة حديثا
«القاهرة الدولي»: رواد المعرض يتجاوزون الـ2.5 مليون زائر
«القاهرة الدولي»: رواد المعرض يتجاوزون الـ2.5 مليون زائر
الجمعية الليبية للآداب تنظم ندوة حول كتاب «المنفى الذهبي»
الجمعية الليبية للآداب تنظم ندوة حول كتاب «المنفى الذهبي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة...
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي...
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة ......
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
المزيد
حمودة يوقع «ابن عمر» في ضيافة دار الفنون
حمودة يوقع «ابن عمر» في ضيافة دار الفنون...
غفران تبدأ تصوير «سوق الكانتو»
غفران تبدأ تصوير «سوق الكانتو»...
الجائزة الكبرى من «كليرمون فيران» لفيلم صومالي
الجائزة الكبرى من «كليرمون فيران» لفيلم صومالي...
الجمعية الليبية للآداب تنظم ندوة حول كتاب «المنفى الذهبي»
الجمعية الليبية للآداب تنظم ندوة حول كتاب «المنفى الذهبي»...
«القاهرة الدولي»: رواد المعرض يتجاوزون الـ2.5 مليون زائر
«القاهرة الدولي»: رواد المعرض يتجاوزون الـ2.5 مليون زائر...
المزيد