«القاهرة الدولي»: رواد المعرض يتجاوزون الـ2.5 مليون زائر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين، حقق إقبالا جماهيريا كبيرا.

وتخطى عدد زائري المعرض، الجمعة نصف المليون شخص، ليصل رواد هذه النسخة من الحدث الثقافي السنوي الكبير حتى يومه التاسع إلى قرابة المليونين ونصف المليون زائر، منذ فتح أبوابه للجمهور في السادس والعشرين من يناير، وفق بيان المركز الصحفي للمعرض.

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وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، إن «الإقبال غير المسبوق اليوم، لجماهير من مختلف المحافظات والفئات والأطياف، يحقق ما حلمنا به منذ اللحظات التحضيرية الأولى لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، بأن يكون المعرض بوابة المصريين لعالم من الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها»، مُشيرة إلى أن المعرض كان خير مُعبر عن الهوية والثقافة المصرية.

ووجهت الوزيرة الشكر إلى القائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيامه القادمة المتبقية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن «وصول المعرض لقرابة المليونين ونصف المليون زائر حتى الآن، يأتي تتويجا لتضافر جهود جميع القائمين على المعرض، وتعاون العديد من قطاعات الوزارة المختلفة وهيئات ومؤسسات الدولة».

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري على المعرض، الجمعة، استمر حتى قبل إغلاق المعرض أبوابه، وكان هناك تفاعل كبير مع الأنشطة والفعاليات كافة، ما انعكس بوضوحٍ على نسب مبيعات أغلب الناشرين المصريين والعرب والأجانب، والتي تضاعفت اليوم، وهناك بعض الطبعات نفدت بالكامل لدى أجنحة قطاعات الوزارة، ولدى الناشرين الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في عيد الثقافة المصرية، متوقعًا تحقيق المعرض مزيدا من المعدلات غير المسبوقة خلال أيامه المُقبلة.

وتتواصل فعاليات المعرض حتى السادس من فبراير، حيث يشهد الختام الإعلان عن الدولة ضيف شرف الدورة المقبلة.

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