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رواية أخيرة للكاتب الراحل سيلين استنادا إلى مخطوطات مكتشفة حديثا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 01:23 مساء
رواية أخيرة للكاتب الراحل سيلين استنادا إلى مخطوطات مكتشفة حديثا
مخطوطات للكاتب الفرنسي لوي فردينان سيلين تتضمن نحو 6 آلاف ورقة غير منشورة، 10 أغسطس 2021 (أ ف ب)
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 أعلنت دار «غاليمار» الباريسية، الجمعة، أنها ستصدر في أبريل رواية جديدة للكاتب الفرنسي لوي فردينان سيلين، عُثِر عليها في مخطوطاته، وتحمل عنوان «إرادة الملك كروغولد».

وأشارت الدار في برنامج لمنشوراتها المقبلة، أرسلته مساء الجمعة، إلى أن رواية سيلين (1894-1961) التي تدور أحداثها في العصور الوسطى تصدر في 27 أبريل، وفق «فرانس برس».

- رواية «غاليمار» تتجاوز عتبة المليون نسخة

وأوضحت «غاليمار» أنها ستنشر نسختين من الرواية وعنوانها بالفرنسية (La Volonté du roi Krogold)، إحداهما طبعها المؤلف على الآلة الكاتبة «في النصف الأول من ثلاثينيات القرن العشرين»، وعنوانها «أسطورة الملك رينه» (La Légende du roi René)، والثانية هي المخطوطة التي تحمل العنوان المعتمد و«يرجع تاريخها على الأرجح إلى ما بين عامي 1939 و1940».

وشرحت الدار أن هاتين المخطوطتين «غير المنشورتين وغير المكتملتين (...) تعودان إلى المشروع نفسه، وتتميز إحداهما عن الأخرى بتطورات أسلوبية وسردية كبيرة».

متعاون مع النازيين
وأُخذت النسختان من بين 1200 ورقة مخطوطة تركها سيلين، والذي كان متعاونا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، عندما فر من باريس إلى ألمانيا في يونيو 1944.

وصادرها أحد مقاتلي المقاومة الفرنسية، وخبأها لأكثر من 70 عاما، وظهرت إلى العلن مجددا العام 2021. وسبق أن استُمدت من هذه الأوراق روايتان غير منشورتين صدرتا العام 2022 هما «حرب» (Guerre) و«لندن» (Londres).

وستكون «إرادة الملك كروغولد» آخر رواية تصدر استنادا إلى المخطوطات إياها، على أن تُنشر قبلها في 23 مارس المقبل قصة قصيرة بعنوان «العجوز المقرفة» (La Vieille dégoûtante)، يتضمنها العدد 655 من «المجلة الفرنسية الجديدة» (La Nouvelle Revue française) الذي يُخصص قسما كبيرا منه لسيلين.

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