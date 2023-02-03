تظاهرة للفنانين في أثينا رفضا لمشروع قانون الأجور

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر مئات الفنانين اليونانيين في أثينا، الخميس، في إطار تحركات احتجاجية رفضا لتغييرات تشريعية تساوي بينهم وبين الأشخاص غير الحائزين شهادات جامعية في ما يتعلق بالأجور المدفوعة من الدولة والمؤهلات العلمية.

ونشب الخلاف لأول مرة في ديسمبر، بسبب مرسوم رئاسي يساوي بين الممثلين والموسيقيين والراقصين وخريجي المدارس الثانوية، بغرض تحديد أجور القطاع العام ومستويات المؤهلات، حسب «فرانس برس».

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ودعا الفنانون إلى إضراب خلال يومي الأربعاء والخميس، بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون حول هذا الموضوع اعتبروه أيضا غير مقبول.

وتقول جمعية الترفيه اليونانية إن التغييرات المقترحة «تقلل» من قيمة دراسات المسرح والسينما و«تهمش" الفنانين.

كما أشارت الجمعية إلى أن مشروع القانون الأخير سيمكّن الحكومة من تحديد رواتبهم بشكل مستقل عن اتفاقيات العمل الجماعية عند توظيفهم من جانب كيانات الدولة. وأُطلقت دعوة إلى إضراب جديد في القطاع في 8 فبراير.