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الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 10:18 مساء
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح حسن بالخيرات (فيسبوك)
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تتنافس الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح حسن بالخيرات رفقة شاعرين آخرين على أصوات الجمهور، للعبور إلى المحطة القادمة في مسابقة «أمير الشعراء» بموسمه العاشر، وذلك على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

ويحتكم الشعراء الثلاثة: إبراهيم توري من السنغال، والليبية فاطمة مفتاح، وزكريا عيساوي من تونس، إلى أصوات الجمهور، بعدما ألقوا قصائدهم خلال الأمسية الخامسة من البرنامج.

- الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء» (فيديو)

فاطمة مفتاح تستذكر الماضي في «قبضة من رمل»
وشاركت الشاعرة فاطمة مفتاح، بقصيدة حملت عنوان «قبضة من رمل»، مستذكرة الماضي الذي يشبه الذهب، والمبالغة في تجميله، لمواجهة كآبة الحاضر، في نصٍّ أنيق اللغة، سلس التراكيب، بحسب تقييم لجنة التحكيم.

ودعا حساب البرنامج على «فيسبوك» الجمهور للمشاركة في التصويت من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسابقة والضغط على صورة الشاعر المفضل من هنا.

يشار إلى أن الشاعرة فاطمة الزهراء، من مواليد مدينة زلة، تكتب الشعر الفصيح والشعبي، وهي عضو نادي المساجلة للمناظرات. تحصلت في العام 2019، على الترتيب الأول، في جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح (الشعر ديوان العرب، الدورة الأولى – دورة الشاعر أحمد البُهلول).

بطاقة التعريف بالشاعرة الليبية فاطمة مفتاح حسن بالخيرات (موقع المسابقة)
بطاقة التعريف بالشاعرة الليبية فاطمة مفتاح حسن بالخيرات (موقع المسابقة)
بطاقة التعريف بالشاعرة الليبية فاطمة مفتاح حسن بالخيرات (موقع المسابقة)
بطاقة التعريف بالشاعرة الليبية فاطمة مفتاح حسن بالخيرات (موقع المسابقة)
المتسابقان إبراهيم توري من السنغال، وزكريا عيساوي من تونس (موقع المسابقة)
المتسابقان إبراهيم توري من السنغال، وزكريا عيساوي من تونس (موقع المسابقة)
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